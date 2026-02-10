 72.540

Olympia 2026 im Ticker: Regnet es heute die nächsten Medaillen für Deutschland?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland hat auch am vierten Wettkampftag einige heiße Eisen im Feuer.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Am dritten Wettkampftag holte Skispringer Philipp Raimund überraschend Gold von der Normalschanze. Damit steht Team Deutschland jetzt bei zwei Goldmedaillen, einmal Silber und einmal Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

10. Februar, 8.10 Uhr: Deutschland hat am Dienstag wieder heiße Eisen im Feuer

Nachdem der dritte Wettkampftag dank Gold für Philipp Raimund im Skispringen schönstmöglich geendet hat, richtet sich der Blick auf den Dienstag. Denn auch heute hat Team D wieder heiße Eisen im Feuer.

Die wohl besten Medaillenchancen gibt es für Deutschland im Rodeln, wo Julia Taubitz und Merle Fräbel zur Halbzeit auf Gold- bzw. Silberkurs liegen. Um 18.34 Uhr startet der letzte Lauf in der Eisbahn von Cortina.

Raimund will schon einen Tag nach seinem Gold-Triumph nachlegen, denn am Abend steht der Mixed-Wettbewerb (18.45 Uhr) an. Auch im Ski Alpin lauert Emma Aicher auf ihre zweite Medaille der Spiele, gemeinsam mit Kira Weidle-Winkelmann geht sie in der Team-Kombination (10.30 Uhr Abfahrt, 14 Uhr Slalom) an den Start.

Außenseiterchancen dürfen sich auch die Biathlon-Herren im Einzel (13.30 Uhr) und die Langläuferinnen im Sprint (Finale: 13.13 Uhr) ausrechnen. Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier.

Julia Taubitz hat heute die besten Chancen auf das dritte Gold für Deutschland.
Julia Taubitz hat heute die besten Chancen auf das dritte Gold für Deutschland.  © Robert Michael/dpa

9. Februar, 22.05 Uhr: Deutschland dank "Gold-Hille" nach drittem Tag auf Rang drei

Während im Damen-Eishockey noch der vierte Spieltag zwischen Kanada und Tschechien läuft, verabschieden wir uns für heute mit dem Wunder von "Gold-Hille".

Im Medaillenspiegel ist Deutschland dadurch auf Rang vier geklettert.

9. Februar, 20.50 Uhr: Skispringer Philipp Raimund holt sensationell zweites deutsches Gold!

Philipp Raimund hat die zweite deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen im Skispringen gewonnen. Der 25-Jährige siegte im italienischen Predazzo im Wettbewerb von der Normalschanze.

Der Erfolg ist eine mittelschwere Sensation, Raimund hat bis dato noch keinen Weltcup-Sieg eingefahren. Am Montagabend verwies er mit 270,4 Metern den Polen Kacper Tomasiak und den Japaner Ren Nikaido auf die Ränge. Nach dem Goldsprung meinte Raimund im TV freudestrahlend: "Ich habe gewusst, es geht auf jeden Fall weit. Es ist unglaublich."

Mehr zu Gold-Hille lest ihr hier: "Sein erster Sieg ist ein goldener: Raimund kann sein Glück nicht fassen".

Goldhelm Philipp Raimund sprang unerwartet zu Gold.
Goldhelm Philipp Raimund sprang unerwartet zu Gold.  © Matthias Schrader/AP/dpa

9. Februar, 20.15 Uhr: Deutsche Rodel-Frauen auf Gold-Kurs vor Dienstag

Deutschland hat am Dienstag beste Chancen auf ein erneutes Rodel-Gold. Weltmeisterin Julia Taubitz und die WM-Zweite Merle Fräbel distanzierten in den ersten beiden von vier Durchgängen die Konkurrenz erheblich und lieferten sich ein Kopf-um-Kopf-Rennen.

Taubitz' Vorsprung auf Fräbel beträgt nur 61 Hundertstelsekunden.

9. Februar, 19.45 Uhr: Annika Morgan verpasst Finaleinzug

Ohne deutsche Starterin fällt die Entscheidung im Snowboard der Frauen.

Annika Morgan kam in der Qualifikation auf Rang 13, verpasste den Sprung unter die besten zwölf damit nur denkbar knapp.

9. Februar, 19.23 Uhr: Deutsche Eishockey-Frauen siegen in Overtime gegen Frankreich

Die deutschen Eishockey-Frauen dürfen weiter aufs Weiterkommen ins Olympia-Viertelfinale hoffen.

Im dritten Gruppenspiel setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod nach Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Frankreich durch, nachdem zuvor Japan klar mit 5:2 bezwungen worden war. Das DEB-Team machte es dabei unnötig spannend, vergab aber viele klare Möglichkeiten.

Laura Kluge brachte 35 Sekunden vor der Pause die Führung, doch Frankreich glich im letzten Drittel durch Estelle Duvin aus. Erst in der Verlängerung gelang Katarina Jobst-Smith der entscheidende Treffer zum hart erarbeiteten 2:1-Erfolg.

Das DEB-Team gewann mit 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich.
Das DEB-Team gewann mit 2:1 nach Verlängerung gegen Frankreich.  © Carolyn Kaster/AP/dpa

9. Februar, 18.51 Uhr: Eisschnellläuferin Leerdam holt Gold

Das Glamourgirl auf dem Thron: Jutta Leerdam hat den Niederlanden die erste Medaille gesichert.

Im Eisschnelllauf über 1000 Meter setzte sich die 27-jährige Luxus-Queen der Olympischen Winterspiele vor den Augen ihres Freundes Jake Paul um 0,28 Sekunden vor Teamkollegin Femke Kok durch und stellte zudem mit 1:12,31 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf.

Die Bronzemedaille sicherte sich Miho Takagi. Die Japanerin hatte sich 2020 und 2023 über ihre Paradestrecke jeweils die WM-Krone aufgesetzt.

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) ließ ihren Freudentränen nach dem Gewinn der Goldmedaille freien Lauf.
Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) ließ ihren Freudentränen nach dem Gewinn der Goldmedaille freien Lauf.  © Luca Bruno/AP/dpa

9. Februar, 17.30 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen über 1000 Meter

Jetzt beginnt die Entscheidung über 1000 Meter im Eisschnelllauf der Frauen.

Die Favoritinnen aus den Niederlanden, Japan und den USA gehören zu den Top-Anwärterinnen auf Edelmetall.

Anna Ostlender (23) geht als einzige Deutsche an den Start. Über diese Distanz hat die 23-Jährige aber nur Außenseiter-Chancen.

Anna Ostlender (23) ist Deutschlands einzige Starterin über 1000 Meter.
Anna Ostlender (23) ist Deutschlands einzige Starterin über 1000 Meter.  © Sven Hoppe/dpa

9. Februar, 17.09 Uhr: Vonn-Trainer Svindal meldet sich nach Sturz zu Wort

Rührende Worte: Nach ihrem heftigen Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hat sich Trainer Aksel Lund Svindal (42) mit einem emotionalen Statement an Lindsey Vonn (41) gewandt.

"Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten", schrieb der 42-Jährige am Tag nach Vonns Unfall in einem Posting auf Instagram. "Gestern [Sonntag, Anm. d. Red.] war ein harter Tag auf der Strecke. Für alle, aber am meisten für dich."

Vonn war nach nur zwölf Fahrsekunden an einem Tor hängengeblieben und daraufhin hart auf der Piste aufgeschlagen. Dabei hatte sich die Olympiasiegerin von 2020 das linke Bein gebrochen.

Nach dem schweren Olympia-Sturz wurde Lindsey Vonn (42) erneut operiert. Ihr Trainer Aksel Lund Svindal (42) meldete sich daraufhin mit bewegenden Worten.
Nach dem schweren Olympia-Sturz wurde Lindsey Vonn (42) erneut operiert. Ihr Trainer Aksel Lund Svindal (42) meldete sich daraufhin mit bewegenden Worten.  © Gabriele Facciotti/AP/dpa

9. Februar, 16.30 Uhr: Deutsche Eishockey-Frauen spielen ums Weiterkommen

In Kürze geht's für die Frauen der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft aufs Eis.

Im dritten Gruppenspiel muss die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod ab 16.40 Uhr gegen Frankreich ran.

Mit einem Sieg könnte das DEB-Team den nächsten entscheidenden Schritt in Richtung Olympia-Viertelfinale machen.

Titelfoto:

