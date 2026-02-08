 8.446

Olympia 2026: Das sind alle Wettkämpfe am 8. Februar

Olympia 2026: Der Zeitplan mit allen Vorkämpfen und Medaillen-Entscheidungen am 8. Februar

Mailand/Cortina d'Ampezzo - Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina werden offiziell vom 6. bis 22. Februar in Italien ausgetragen. Die ersten Wettkämpfe starteten allerdings bereits am 4. Februar, bevor am Freitag die Spiele mit der Eröffnungsfeier im Mailänder "San Siro" offiziell losgingen.

Wir liefern Euch einen Zeitplan und Überblick über alle Vorkämpfe und Medaillen-Entscheidungen.

Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt.  © IMAGO / Laci Perenyi
Inhaltsverzeichnis

Sonntag, 8. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 11.30 Uhr: Abfahrt, Frauen

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Skiathlon, Männer (2x10 Kilometer)

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.05 Uhr: Staffel, Mixed (4x6 Kilometer)

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16 Uhr: 5000 Meter, Männer

Rodeln 🥇🥈🥉

  • 18.40 Uhr: Einsitzer, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 17 Uhr)

Eiskunstlauf Mixed 🥇🥈🥉

  • 21.55 Uhr: Team, Kür Einzel Männer

davor:

  • 19.30 Uhr: Team, Kür Paare
  • 20.35 Uhr: Team, Kür Einzel Frauen

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 14.29 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Finale
  • 14.39 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Finale

davor:

  • 9 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Qualifikation
  • 9.30 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Qualifikation
  • 10 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Ausscheidungslauf
  • 10.30 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Ausscheidungslauf
  • 13 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Achtelfinale
  • 13.24 Uhr Parallel-Riesenslalom, Frauen, Achtelfinale
  • 13.48 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Viertelfinale
  • 14 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Viertelfinale
  • 14.12 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Halbfinale
  • 14.19 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Halbfinale
  • 14.26 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Frauen, Finale B
  • 14.36 Uhr: Parallel-Riesenslalom, Männer, Finale B

Eishockey Frauen

Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag:

  • 16.40 Uhr: Frankreich - Schweden

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag:

  • 21.10 Uhr: Tschechien - Finnland

Curling Mixed

Vorrunde, 10. Spieltag:

  • 10.05 Uhr: Norwegen - Tschechien
  • 10.05 Uhr: Südkorea - Estland

Vorrunde, 11. Spieltag:

  • 14.35 Uhr: Großbritannien - Schweiz
  • 14.35 Uhr: Italien - Tschechien
  • 14.35 Uhr: Kanada - Schweden
  • 14.35 Uhr: USA - Estland

Vorrunde, 12. Spieltag

  • 19.05 Uhr: Italien - Großbritannien
  • 19.05 Uhr: Kanada - Südkorea
  • 19.05 Uhr: Schweiz - Norwegen
  • 19.05 Uhr: USA - Schweden

Montag, 9. Februar 2026

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Slopestyle, Frauen, Finale

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Team Kombination, Männer, Slalom

davor:

  • 10.30 Uhr: Team Kombination, Männer, Abfahrt

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 17.30 Uhr: 1000 Meter, Frauen

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 19.30 Uhr: Big Air, Frauen, Finale

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20.15 Uhr: Normalschanze, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 19 Uhr)

Rodeln

  • 17 Uhr: Einsitzer, Frauen, 1. Durchgang
  • 18.20 Uhr: Einsitzer, Frauen, 2. Durchgang

Eiskunstlauf Mixed

  • 19.20: Eistanz, Kurzprogramm

Eishockey Frauen

Vorrunde, Gruppe B, 4. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Japan - Italien
  • 16.40 Uhr: Deutschland - Frankreich

Vorrunde, Gruppe A, 4. Spieltag:

  • 20.10 Uhr: Schweiz - USA
  • 21.10 Uhr: Kanada - Tschechien

Curling Mixed

Vorrunde, 13. Spieltag:

  • 10.05 Uhr: Italien - USA
  • 10.05 Uhr: Norwegen - Südkorea
  • 10.05 Uhr: Tschechien - Estland
  • 10.05 Uhr: Schweiz - Kanada

Finalrunde, Halbfinale:

  • 18.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
  • 18.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Dienstag, 10. Februar 2026

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 13.13 Uhr: Sprint klassisch, Frauen, Finale
  • 13.25 Uhr: Sprint klassisch, Männer, Finale

davor:

  • 9.15 Uhr: Sprint klassisch, Frauen, Qualifikation
  • 9.55 Uhr: Sprint klassisch, Männer, Qualifikation
  • 11.45 Uhr: Sprint klassisch, Frauen, Viertelfinale
  • 12.15 Uhr: Sprint klassisch, Männer, Viertelfinale
  • 12.45 Uhr: Sprint klassisch, Frauen, Halbfinale
  • 12.57 Uhr: Sprint klassisch, Männer, Halbfinale

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Einzel 20 Kilometer, Männer

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 12.56 Uhr: 2000 Meter Staffel Mixed, Finale

davor:

  • 11.53 Uhr: 2000 Meter Staffel Mixed, Viertelfinale
  • 12.23 Uhr: 2000 Meter Staffel Mixed, Halbfinale
  • 12.48 Uhr: 2000 Meter Staffel Mixed, Finale B

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Team Kombination, Frauen, Slalom

davor:

  • 10.30 Uhr: Team Kombination, Frauen, Abfahrt

Curling Mixed 🥇🥈🥉

Finalrunde, Finale:

  • 18.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Finalrunde, Spiel um Bronze:

  • 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Rodeln 🥇🥈🥉

  • 18.50 Uhr: Einsitzer, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 17 Uhr)

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20.10 Uhr: Teamspringen, Mixed, 2. Durchgang (1. Durchgang: 18.45 Uhr)

Shorttrack

  • 10.30 Uhr: 500 Meter, Frauen, Vorläufe
  • 11 Uhr: 1000 Meter, Männer, Vorläufe

Eiskunstlauf

  • 18.30 Uhr: Einzel, Männer, Kurzprogramm

Ski Freestyle

  • 11.15 Uhr: Buckelpiste, Männer, 1. Qualifikationsrunde
  • 14.15 Uhr: Buckelpiste, Frauen, 1. Qualifikationsrunde

Eishockey Frauen

Vorrunde, Gruppe B, 5. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Japan - Schweden
  • 16.40 Uhr: Italien - Deutschland

Vorrunde, Gruppe A, 5. Spieltag:

  • 20.10 Uhr: Kanada - USA
  • 21.10 Uhr: Finnland - Schweiz

Mittwoch, 11. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 11.30 Uhr: Super-G, Männer

Nordische Kombination 🥇🥈🥉

  • 13.45 Uhr: Einzel, Normalschanze/10 Kilometer, Männer, Langlauf

davor:

  • 10 Uhr: Einzel, Normalschanze/10 Kilometer, Männer, Sprung

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Einzel 15 Kilometer, Frauen

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 14.55 Uhr: Buckelpiste, Frauen, Finale

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 18.30 Uhr: 1000 Meter, Männer

Eiskunstlauf 🥇🥈🥉

  • 19.30 Uhr: Eistanz, Kür, Mixed

Rodeln 🥇🥈🥉

  • 19.40 Uhr: Doppelsitzer, Männer, 2. Durchgang
  • 19.40 Uhr: Doppelsitzer, Frauen, 2. Durchgang

davor:

  • 17.30 Uhr: Doppelsitzer, Männer, 1. Durchgang
  • 17.30 Uhr: Doppelsitzer, Frauen, 1. Durchgang

Snowboard

  • 10.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Qualifikation
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe B, 1. Spieltag:

  • 16.40 Uhr: Slowakei - Finnland
  • 21.10 Uhr: Schweden - Italien

Curling Männer

Vorrunde, 1. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: Kanada - Deutschland
  • 19.05 Uhr: China - Großbritannien
  • 19.05 Uhr: Schweden - Italien
  • 19.05 Uhr: Tschechien - USA

Donnerstag, 12. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 11.30 Uhr: Super-G, Frauen

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 12.55 Uhr: Buckelpiste, Männer, Finale

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 13 Uhr: 10 Kilometer klassisch, Frauen

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 15.01 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, Finale
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale, Lauf 3

davor:

  • 10 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, 1. Qualifikationsrunde
  • 10.55 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, 2. Qualifikationsrunde
  • 13.45 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, Achtelfinale
  • 14.18 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, Viertelfinale
  • 14.39 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, Halbfinale
  • 14.56 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Männer, Finale B
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale, Lauf 1
  • 19.59 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale, Lauf 2

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.30 Uhr: 5000 Meter, Frauen

Rodeln 🥇🥈🥉

  • 18.30 Uhr: Staffel, Mixed

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 21.31 Uhr: 500 Meter, Frauen, Finale
  • 21.43 Uhr: 1000 Meter, Männer, Finale

davor:

  • 20.15 Uhr: 500 Meter, Frauen, Viertelfinale
  • 20.29 Uhr: 1000 m, Männer, Viertelfinale
  • 20.58 Uhr: 500 Meter, Frauen, Halbfinale
  • 21.05 Uhr: 1000 m, Männer, Halbfinale
  • 21.26 Uhr: 500 Meter, Frauen, Finale B
  • 21.37 Uhr: 1000 Meter, Männer, Finale B

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe A, 1. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Schweiz - Frankreich
  • 16.40 Uhr: Tschechien - Kanada

Vorrunde, Gruppe C, 1. Spieltag:

  • 21.10 Uhr: Deutschland - Dänemark
  • 21.10 Uhr: Lettland - USA

Curling Frauen

Vorrunde, 1. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: Italien - Schweiz
  • 9.05 Uhr: Kanada - Dänemark
  • 9.05 Uhr: Japan - Schweden
  • 9.05 Uhr: Südkorea - USA

Vorrunde, 2. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: China - Großbritannien
  • 19.05 Uhr: Dänemark - Japan
  • 19.05 Uhr: Italien - Südkorea
  • 19.05 Uhr: Schweden - USA

Curling Männer

Vorrunde, 2. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Schweden
  • 14.05 Uhr: Norwegen - Deutschland
  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Schweiz

Freitag, 13. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 12 Uhr: 10 Kilometer Freistil, Männer

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Sprint 10 Kilometer, Männer

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16 Uhr: 10.000 Meter, Männer

Eiskunstlauf 🥇🥈🥉

  • 19 Uhr: Einzel, Männer, Kür

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 14.46 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, Finale
  • 20.28 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale, Lauf 3

davor:

  • 10 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, 1. Qualifikationsrunde
  • 10.55 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, 2. Qualifikationsrunde
  • 13.30 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, Achtelfinale
  • 14.03 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, Viertelfinale
  • 14.24 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, Halbfinale
  • 14.41 Uhr: Snowboard-Cross Einzel, Frauen, Finale B
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale, Lauf 1
  • 19.59 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale, Lauf 2

Skeleton 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Einer, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19.30 Uhr)

Skeleton

  • 16 Uhr: Einer, Frauen, 1. Durchgang
  • 17.40 Uhr: Einer, Frauen, 2. Durchgang

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag:

  • 16.40 Uhr: Frankreich - Tschechien
  • 21.10 Uhr: Kanada - Schweiz

Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Finnland - Schweden
  • 12.10 Uhr: Italien - Slowakei

Eishockey Frauen

  • 16.40 Uhr: Viertelfinale I
  • 21.10 Uhr: Viertelfinale II

Curling Frauen

Vorrunde, 3. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: China - Schweiz
  • 14.05 Uhr: Dänemark - Schweden
  • 14.05 Uhr: USA - Kanada
  • 19.05 Uhr: Großbritannien - Südkorea

Curling Männer

Vorrunde, 3. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: Großbritannien - Italien
  • 9.05 Uhr: Kanada - USA
  • 9.05 Uhr: China - Norwegen
  • 9.05 Uhr: Schweiz - Tschechien

Vorrunde, 4. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: Deutschland - Italien
  • 19.05 Uhr: Kanada - Schweden
  • 19.05 Uhr: Schweiz - China
  • 19.05 Uhr: Tschechien - Norwegen

Samstag, 14. Februar 2026

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.47 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Frauen, Finale

davor:

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Frauen

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 12 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Frauen

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Riesenslalom, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Sprint 7,5 Kilometer, Frauen

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16 Uhr: 500 Meter, Männer

Skeleton 🥇🥈🥉

  • 19.50 Uhr: Einer, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 18 Uhr)

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20 Uhr: Großschanze, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 18.45 Uhr)

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 22.34 Uhr: 1500 Meter, Männer, Finale

davor:

  • 20.15 Uhr: 1500 Meter, Männer, Viertelfinale
  • 21.44 Uhr: 1500 Meter, Männer, Halbfinale
  • 22.27 Uhr: 1500 Meter, Männer, Finale B

Eisschnelllauf

  • 16 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Viertelfinale

Ski Freestyle

  • 19.30 Uhr: Big Air, Frauen, Qualifikation

Shorttrack

  • 20.59 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Vorläufe
  • 22 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Halbfinale

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe B, 3. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Schweden - Slowakei
  • 16.40 Uhr: Finnland - Italien

Vorrunde, Gruppe C, 2. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Deutschland - Lettland
  • 21.10 Uhr: USA - Dänemark

Eishockey Frauen

  • 16.40 Uhr: Viertelfinale III
  • 21.10 Uhr: Viertelfinale IV

Curling Frauen

Vorrunde, 4. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: Großbritannien - Kanada
  • 9.05 Uhr: Italien - China
  • 9.05 Uhr: Schweiz - Japan

Vorrunde, 5. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: Italien - Schweden
  • 19.05 Uhr: Kanada - Schweiz
  • 19.05 Uhr: Japan - USA
  • 19.05 Uhr: Südkorea - Dänemark

Curling Männer

Vorrunde, 5. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Deutschland - USA
  • 14.05 Uhr: Schweden - China
  • 14.05 Uhr: Schweiz - Kanada
  • 14.05 Uhr: Tschechien - Großbritannien

Sonntag, 15. Februar 2026

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 11.15 Uhr: Verfolgung 12,5 Kilometer, Männer
  • 14.45 Uhr: Verfolgung 10 Kilometer, Frauen

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.46 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Kleines Finale
  • 11.48 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Finale

davor:

  • 10.30 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Sechzehntelfinale
  • 11 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Achtelfinale
  • 11.20 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Viertelfinale
  • 11.35 Uhr: Parallel-Buckelpiste, Männer, Halbfinale

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 12 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Männer

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Riesenslalom, Frauen, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 14.40 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Finale

davor, ab 13.45 Uhr:

  • 13.45 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Viertelfinale
  • 14.15 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Halbfinale
  • 14.35 Uhr: Snowboard-Cross Team, Mixed, Finale B

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16 Uhr: 500 Meter, Frauen

Skeleton 🥇🥈🥉

  • 18 Uhr: Team, Mixed

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20 Uhr: Großschanze, Frauen, 2. Durchgang

Bob

  • 10 Uhr: Monobob, Frauen, 1. Durchgang
  • 11.50 Uhr: Monobob, Frauen, 2. Durchgang

Eiskunstlauf

  • 19.45 Uhr: Paare, Kurzprogramm

Ski Freestyle

  • 19.30 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 1
  • 20.15 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 2
  • 21 Uhr: Big Air, Männer, Qualifikation, Lauf 3

Eishockey Männer

Vorrunde, Gruppe A, 3. Spieltag:

  • 12.10 Uhr: Schweiz - Tschechien
  • 16.40 Uhr: Kanada - Frankreich

Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag:

  • 19.10 Uhr: Dänemark - Lettland
  • 21.10 Uhr: USA - Deutschland

Curling Frauen

Vorrunde, 6. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Dänemark - Italien
  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Schweden
  • 14.05 Uhr: USA - China
  • 14.05 Uhr: Japan - Südkorea

Curling Männer

Vorrunde, 6. Spieltag

  • 9.05 Uhr: Deutschland - Großbritannien
  • 9.05 Uhr: Norwegen - Italien
  • 9.05 Uhr: USA - Schweden

Vorrunde, 7. Spieltag

  • 19.05 Uhr: Großbritannien - Schweiz
  • 19.05 Uhr: Italien - Tschechien
  • 19.05 Uhr: Norwegen - USA
  • 19.05 Uhr: China - Kanada

Montag, 16. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Slalom, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 20.17 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 3

davor:

  • 19.30 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 2
  • 19.53 Uhr: Big Air, Frauen, Finale Lauf 2

Eiskunstlauf Mixed 🥇🥈🥉

  • 20 Uhr: Paare, Kür

Skispringen 🥇🥈🥉

  • 20.15 Uhr: Teamspringen, Männer, 2. Durchgang (1. Durchgang: 19 Uhr)

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Monobob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 12.42 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Finale

davor ab 11 Uhr:

  • 11 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Viertelfinale
  • 11.55 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Halbfinale
  • 12.36 Uhr: 1000 Meter, Frauen, Finale B

Bob

  • 10 Uhr: Zweierbob, Männer, 1. Durchgang
  • 12 Uhr: Zweierbob, Männer, 2. Durchgang

Shorttrack

  • 11.18 Uhr: 500 Meter, Männer, Vorläufe
  • 12.04 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Halbfinale

Snowboard

  • 10.30 Uhr: Slopestyle, Frauen, Qualifikation
  • 14 Uhr: Slopestyle, Männer, Qualifikation

Dienstag, 17. Februar 2026

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 13 Uhr: Slopestyle, Frauen, Finale

Nordische Kombination 🥇🥈🥉

  • 13.45 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Langlauf

davor:

  • 10 Uhr: Einzel, Großschanze/10 Kilometer, Männer, Sprung

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.30 Uhr: Staffel 4x 7,5 Kilometer, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 20.15 Uhr: Big Air, Männer, Finale

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Zweierbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.47 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale
  • 16.28 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale

davor:

  • 14.52 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Halbfinale
  • 15.43 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale D
  • 15.49 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale C
  • 16.41 Uhr: Teamverfolgung, Frauen, Finale B
  • 14.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Halbfinale
  • 15.24 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale D
  • 15.30 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale
  • 16.22 Uhr: Teamverfolgung, Männer, Finale B

Ski Freestyle

  • 10.45 Uhr: Sprung, Frauen, 1. Qualifikationsrunde
  • 13.30 Uhr: Sprung, Männer, 1. Qualifikationsrunde

Eishockey Männer

Finalrunde

  • 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation I
  • 12.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation II
  • 16.40 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation III
  • 21.10 Uhr: Viertelfinal-Qualifikation IV

Curling Frauen

Vorrunde, 9. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Dänemark - USA
  • 14.05 Uhr: Italien - Japan
  • 14.05 Uhr: Schweden - Kanada
  • 19.05 Uhr: Südkorea - Schweiz

Curling Männer

Vorrunde, 9. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: USA - China
  • 9.05 Uhr: Schweiz - Schweden
  • 9.05 Uhr: Tschechien - Deutschland

Vorrunde, 10. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: Deutschland - Schweiz
  • 19.05 Uhr: Kanada - Großbritannien
  • 19.05 Uhr: USA - Italien
  • 19.05 Uhr: Schweden - Norwegen

Mittwoch, 18. Februar 2026

Ski Alpin 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Slalom, Frauen, 2. Durchgang (1. Durchgang: 10 Uhr)

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Finale
  • 12.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Finale

davor:

  • 9.45 Uhr: Team-Sprint Freistil, Frauen, Qualifikation
  • 10.15 Uhr: Team-Sprint Freistil, Männer, Qualifikation

Snowboard 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 1
  • 12.59 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 2
  • 13.28 Uhr: Slopestyle, Männer, Finale Lauf 3 (Entscheidung)

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 1
  • 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Frauen, Finale 2 (Entscheidung)

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.45 Uhr: Staffel 4x 6 Kilometer, Frauen

Shorttrack 🥇🥈🥉

  • 20.59 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale
  • 21.29 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale

davor:

  • 20.50 Uhr: 3000 Meter Staffel, Frauen, Finale B
  • 20.15 Uhr: 500 Meter, Männer, Viertelfinale
  • 20.42 Uhr: 500 Meter, Männer, Halbfinale
  • 21.24 Uhr: 500 Meter, Männer, Finale B

Eishockey Männer

  • 12.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale I
  • 16.40 Uhr: Playoff-Viertelfinale II
  • 18.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale III
  • 21.10 Uhr: Playoff-Viertelfinale IV

Curling Frauen

Vorrunde, 10. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: China - Dänemark
  • 9.05 Uhr: USA - Großbritannien
  • 9.05 Uhr: Schweden - Südkorea

Vorrunde, 11. Spieltag:

  • 19.05 Uhr: China - Schweden
  • 19.05 Uhr: Großbritannien - Japan
  • 19.05 Uhr: Kanada - Italien
  • 19.05 Uhr: Schweiz - Dänemark

Curling Männer

Vorrunde, 11. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Italien - Kanada
  • 14.05 Uhr: Norwegen - Schweiz
  • 14.05 Uhr: China - Tschechien
  • 14.05 Uhr: USA - Großbritannien

Donnerstag, 19. Februar 2026

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Aerials (Sprung), Männer, Finale

Nordische Kombination 🥇🥈🥉

  • 14 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Langlauf

davor:

  • 10 Uhr: Team-Sprint, Großschanze/2x 7,5 Kilometer, Männer, Sprung

Skibergsteigen 🥇🥈🥉

  • 13.55 Uhr: Sprint, Frauen, Finale
  • 14.15 Uhr: Sprint, Männer, Finale

davor:

  • 9.50 Uhr: Sprint, Frauen, Qualifikation
  • 10.30 Uhr: Sprint, Männer, Qualifikation
  • 12.55 Uhr: Sprint, Frauen, Halbfinale
  • 13.25 Uhr: Sprint, Männer, Halbfinale

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.30 Uhr: 1500 Meter, Männer

Eiskunstlauf 🥇🥈🥉

  • 19 Uhr: Einzel, Frauen, Kür

Eishockey Frauen 🥇🥈🥉

  • 19.10 Uhr: Finale: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

davor:

  • 14.40 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Ski Freestyle

  • 10.30 Uhr: Halfpipe, Männer, Qualifikation
  • 19.30 Uhr: Halfpipe, Frauen, Qualifikation

Curling Frauen

Vorrunde, 12. Spieltag:

  • 14.05 Uhr: Großbritannien - Italien
  • 14.05 Uhr: Kanada - Südkorea
  • 14.05 Uhr: Japan - China
  • 14.05 Uhr: Schweiz - USA

Curling Männer

Vorrunde, 12. Spieltag:

  • 9.05 Uhr: Italien - Schweiz
  • 9.05 Uhr: Norwegen - Kanada
  • 9.05 Uhr: China - Deutschland
  • 9.05 Uhr: Schweden - Tschechien

Finalrunde, Halbfinale:

  • 19.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
  • 19.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Freitag, 20. Februar 2026

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Massenstart 15 Kilometer, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 13.15 Uhr: Ski Cross, Frauen, Finale
  • 20.25 Uhr: Halfpipe, Männer, Finale

davor:

  • 10 Uhr: Ski Cross, Frauen, Qualifikation

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

16.30 Uhr: 1500 Meter, Frauen

Shorttrack🥇🥈🥉

  • 21.29 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale
  • 22.03 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Finale

davor:

  • 20.15 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Viertelfinale
  • 21 Uhr: 1500 Meter, Frauen, Halbfinale
  • 21.17 Uhr: 5000 Meter Staffel, Männer, Finale B
  • 21.56 Uhr 1500 Meter, Frauen, Finale B

Curling Männer 🥇🥈🥉

  • 19.05 Uhr: Spiel um Bronze: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Bob

  • 18 Uhr: Zweierbob, Frauen, 1. Durchgang
  • 19.45 Uhr: Zweierbob, Frauen, 2. Durchgang

Eishockey Männer

Finalrunde, Halbfinale:

  • 16.40 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2
  • 21.10 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Curling Frauen

Finalrunde, Halbfinale:

  • 14.05 Uhr: Sieger Vorrunde - Vierter Vorrunde
  • 14.05 Uhr: Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

Samstag, 21. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 11 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Männer

Ski Freestyle 🥇🥈🥉

  • 11.45 Uhr: Sprung, Team Mixed, Finale
  • 13.15 Uhr: Ski Cross, Männer, Finale
  • 20.25 Uhr: Halfpipe, Frauen, Finale

Skibergsteigen 🥇🥈🥉

  • 13.30 Uhr: Staffel, Mixed

Curling Frauen 🥉

Spiel um Bronze:

  • 14.05 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Biathlon 🥇🥈🥉

  • 14.15 Uhr: Massenstart 12,5 Kilometer, Frauen

Eisschnelllauf 🥇🥈🥉

  • 16.40 Uhr: Massenstart, Männer, Finale
  • 17.15 Uhr: Massenstart, Frauen, Finale

davor:

  • 15 Uhr: Massenstart, Männer, Halbfinale
  • 15.50 Uhr: Massenstart, Frauen, Halbfinale

Curling Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 19.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob 🥇🥈🥉

  • 21.20 Uhr: Zweierbob, Frauen, 4. Durchgang (3. Durchgang: 19 Uhr)

Eishockey Männer 🥉

Spiel um Bronze:

  • 20.40 Uhr: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Bob

  • 10 Uhr: Viererbob, Männer, 1. Durchgang
  • 12 Uhr: Viererbob, Männer, 2. Durchgang

Sonntag, 22. Februar 2026

Ski Langlauf 🥇🥈🥉

  • 10 Uhr: 50 Kilometer Massenstart klassisch, Frauen

Curling Frauen 🥇🥈

Finale:

  • 11.05 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Bob🥇🥈🥉

  • 12.30 Uhr: Viererbob, Männer, 4. Durchgang (3. Durchgang: 10 Uhr)

Eishockey Männer 🥇🥈🥉

Finale:

  • 14.10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

Abschlussfeier der Olympischen Spiele

  • 20.30 Uhr: Arena di Verona, Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina - es ist ein umfangreiches Programm geplant, das in der offenen Arena Sport, Geschichte, Kultur und Kunst vereinen soll - unter anderem wird Piano-Virtuose Lang Lang (43) auftreten

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

