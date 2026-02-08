Olympia 2026 im Ticker: Mehrere heiße Eisen im Feuer! Holt Team D heute die erste Medaille?

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Am Sonntag hat Deutschland gleich mehrere gute Medaillenchancen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord! In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

8. Februar, 10.40 Uhr: Gewinnt Deutschland heute die erste Medaille?

Die Parallel-Riesenslalom-Vorläufe der Snowboarder laufen bereits, um 11.30 Uhr fällt dann die erste Medaillenentscheidung des Tages in der Abfahrt der Frauen - und Deutschland hat heute gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Sowohl Emma Aicher als auch Kira Weidle-Winkelmann haben in der Abfahrt gute Chancen auf Edelmetall, standen beide in dieser Saison schon auf dem Podium, Aicher gewann sogar eine Abfahrt. Weidle-Winkelmann präsentierte sich zudem in den beiden Trainingsläufen enorm stark, auch bei Aicher zeigt die Kurve nach oben. Bei den Snowboardern gehen Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister (Finale: 14.29 Uhr Frauen, 14.39 Uhr Männer) mit Medaillenchancen ins Rennen, im Rodel-Einsitzer der Männer (4. Durchgang: 18.40 Uhr) liegt Max Langenhan nach dem ersten Wettkampftag sogar auf Goldkurs. Auch die Biathlon-Mixedstaffel (14.05 Uhr) hat Außenseiterchancen auf Edelmetall. Den kompletten Wettkampfplan des Tages findet Ihr hier.

Emma Aicher ist eine der Topfavoritinnen auf eine Medaille oder sogar Gold in der Abfahrt. © Michael Kappeler/dpa

7. Februar, 20.54 Uhr: Japan dominiert auf dem Snowboard

Auch beim Big-Air-Wettbewerb der Snowboarder wurde Edelmetall verteilt: Gold und Silber gehen nach Japan, China angelt sich die Bronzemedaille. Der große Favorit Hiroto Ogiwara ging zwar ziemlich überraschend leer aus, dafür lieferten seine beiden Landsmänner Kira Kimura (1.) und Ryoma Kimata (2.) ab. Der Chinese Yiming Su landete auf Platz drei.

Kira Kimura darf sich über Gold freuen. © Oliver Weiken/dpa

7. Februar, 20.48 Uhr: Anna Odine Stroem sorgt für die Sensation

Die Norwegerin Anna Odine Stroem hat sich am Samstagabend beim Einzelspringen der Frauen auf der Normalschanze völlig überraschend die Goldmedaille geschnappt! Die 27-Jährige landete nach bärenstarken Sprüngen 1,1 Punkte vor der haushohen Favoritin Nika Prevc auf dem ersten Platz, Dritte wurde Nozomi Maruyama aus Japan. Als beste deutsche landete Selina Freitag auf den siebten Platz, Fahnenträgerin Katharina Schmid enttäuschte hingegen mit Rang 16. Agnes Reisch wurde Neunte, während Juliane Seyfarth bereits nach dem ersten Durchgang ausschied.

Anna Odine Stroem schnappte sich die erste Goldmedaille im Skispringen der Frauen. © Swen Pförtner/dpa

7. Februar, 19.20 Uhr: Schlechter Start für Felix Loch, Max Langenhahn auf Kurs

Das hat sich Felix Loch (36) sicher anders vorgestellt! Der Rodel-Medaillenfavorit und Gesamtweltcup-Führende liegt zur Halbzeit nur auf einem enttäuschenden achten Platz. Besser machte es sein deutscher Teamkollege Max Langenhahn (26) aus Friedrichroda, der einen neuen Bahnrekord in Cortina aufstellte und das Feld vor den beiden entscheidenden Läufen an diesem Sonntag anführt.

Für Felix Loch lief es am Samstag noch nicht rund. © Robert Michael/dpa

7. Februar, 17.41 Uhr: Olympia-Rekord für Eisschnellläuferin Lollobrigida

Incredibile! An ihrem 35. Geburtstag hat Francesca Lollobrigida die erste Goldmedaille für Italien bei diesen Winterspielen gewonnen. Im Eisschnelllauf über 3000 Meter der Frauen stellte sie am Samstag mit einer Wahnsinns-Zeit von unglaublichen 3:54,28 Minuten einen neuen olympischen Rekord auf, ließ die beiden Top-Kontrahentinnen Ragne Wiklund aus Norwegen sowie die Kanadierin Valérie Maltais damit weit hinter sich. Joy Beune aus den Niederlanden enttäuschte derweil als Favoritin, landete nur auf dem vierten Platz.

Die italienische Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida (35) holte sensationell das erste Gold für den Gastgeber. © Luca Bruno/AP/dpa

7. Februar, 15.50 Uhr: Eisschnelllauf der Frauen über 3000 Meter

Zwei der fünf Medaillenentscheidungen des Tages sind abgehakt. Ab etwa 16.10 Uhr rückt der Eisschnelllauf in den Fokus. Im Mailänder "Speed Skating Stadium" gehen die Frauen über 3000 Meter an den Start. Aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall gering, mit der 29-jährigen Josie Hofmann ist nur eine Starterin für das Team D im Feld.

Eisschnellläuferin Josie Hofmann (29) geht als einzige Deutsche an den Start. © Sven Hoppe/dpa

7. Februar, 15.08 Uhr: Sabotage-Attacke auf Bahnnetz in Italien?

Fast zeitgleich sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen gemeldet worden. Ermittler schließen nach derzeitigem Stand der Dinge einen Sabotageakt nicht aus. Zur Unterstützung wurden zudem Anti-Terror-Experten hinzugezogen. Mehr dazu hier: "Sabotage? Schäden an Bahnnetz zum Olympia-Start entdeckt"

7. Februar, 14.34 Uhr: Klarer Sieg für deutsche Eishockey-Frauen

Die deutsche Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft darf weiter auf den Einzug ins Olympia-Viertelfinale hoffen. Nach der Auftaktpleite im Duell mit Schweden setzte sich die Auswahl von Bundestrainer Jeff MacLeod Im zweiten Gruppenspiel am Samstagnachmittag deutlich mit 5:2 (3:0, 2:2, 0:0) gegen Japan durch. Damit feierte das Team vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den ersten Olympia-Erfolg seit zwölf Jahren. Die Weichen auf Sieg stellte das DEB-Team dabei bereits früh: Kapitänin Daria Gleißner traf nämlich nach nur 44 Sekunden. Emily Nix (9. Minute) und Nicola Hadraschek-Eisenschmid (14.) erhöhten auf 3:0. Hadraschek-Eisenschmid (26.) sowie Laura Kluge (31.) erzielten die weiteren Treffer und sorgten somit für die zwischenzeitliche 5:0-Führung. Mei Miura (37.) und Yumeka Wajima (38.) verkürzten noch, doch nur kosmetisch.

5:2-Erfolg gegen Japan! Die DEB-Frauen haben das zweite Gruppenspiel klar für sich entscheiden. © Petr David Josek/AP/dpa

7. Februar, 14.03 Uhr: Gold und Silber für schwedische Langläuferinnen

Doppel-Erfolg für die Schwedinnen! Frida Karlsson hat sich beim Skiathlon der Langläuferinnen zur Siegerin gekürt und damit Gold geholt. Mit 51 Sekunden Rückstand auf Rang eins sahnte Teamkollegin Ebba Andersson noch vor Heidi Weng aus Norwegen Silber ab. Für die deutschen Langläuferinnen hingegen blieb der Sprung aufs Podest erwartungsgemäß aus. Pia Fink erreichte den 13. Platz und verpasste die Top Ten nur knapp. Hennig-Dotzler kam am Ende als 30. ins Ziel.

Große Freude: Frida Karlsson (26) bejubelt ihren Gold-Triumph. © JAVIER SORIANO / AFP

7. Februar, 13.29 Uhr: Bundespräsident Steinmeier besucht Olympia-Dorf

Hoher Besuch: Im Olympischen Dorf hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) dem Team D viel Glück für die bevorstehenden Wettkämpfe gewünscht. Der 70-Jährige hofft, dass sich die Vorbereitung "auszahlt in guten Plätzen, möglichst auch Medaillen" und drückt den Sportlern dafür die Daumen. Sein Besuch mit Ehefrau Elke Büdenbender (64) im Mailänder Dorf bleibt jedoch nicht die einzige Station. Weitere Abstecher sind nach Cortina d'Ampezzo sowie Antholz in Südtirol geplant.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Frau Elke Büdenbender (64, l.) besuchen das olympische Dorf. © Peter Kneffel/dpa

7. Februar, 13.07 Uhr: Ski-Langlauf der Frauen in Tesero

Von Bornimo geht es nun ohne Umweg nach Tesero. Im Val di Fiemme hat soeben der Frauen-Langlauf in der Disziplin Skiathlon über 20 Kilometer begonnen. Auch hier werden Medaillen vergeben.