Olympia im Osten? Politik schaltet sich ein, Thüringens CDU-Boss Voigt spricht von "Weltrekord"

Oberhof/Erfurt/Altenberg - Seitdem klar ist, dass die Olympischen Winterspiele 2026 teilweise exportiert werden müssen, wird in Thüringen geträumt: olympisches Rennrodeln im Oberhofer Eiskanal! Nun scheinen sich die Träume auszuweiten. Inzwischen hat sich auch die Politik in die Diskussion eingeschaltet.

Die CDU-Landtagsfraktion unterstützt eigenen Angaben nach den "Vorschlag" des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes. "Oberhof kann Olympia, da sind wir uns sicher", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Man brauche "mutige" Initiativen wie die des Rodelverbandes, so der gebürtige Jenenser. Und weiter: "Ich bin mir sicher, ein olympischer Rodel-Wettbewerb hier würde zu einem Zuschauer-Weltrekord führen."

Seit Wochenbeginn ist nämlich klar, dass die Wettkämpfe im Rodeln, Bob und Skeleton nicht in Italien stattfinden können! Kurz nach Bekanntwerden dieser Nachricht preschte Andreas Minschke, Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsportverbandes (TSBV), vor. Er ist überzeugt: "Wir könnten 2026 die olympischen Rodelwettbewerbe ausrichten."

2026 steht ein bislang einmaliges sportliches Ereignis bevor. Der Grund: Erstmals in der Geschichte der Olympischen Winterspiele finden Wettkämpfe auch außerhalb des Gastgeberlandes statt.

In den Schlagzeilen: der Olympia-Eiskanal in Innsbruck-Igls als möglicher alternativer Ausrichter? In Innsbruck fanden Olympische Winterspiele bereits 1964 und 1976 statt - in Deutschland zuletzt 1936, unter Nazi-Herrschaft. © Florian Schroetter/AP/dpa

Zugegeben: Olympia in Oberhof, das klingt nicht nur für Thüringer phänomenal und lässt Herzen höherschlagen.

Die Haken an der ganzen Nummer: Thomas Schwab (62), Generalsekretär und Sportdirektor im Bob- und Schlittenverband für Deutschland, hatte übereinstimmenden Berichten zufolge bereits erklärt, dass deutsche Bahnen bei der Suche nach einem alternativen Austragungsort keine Rolle spielen.

Hinzu kommt, dass internationale Wettkämpfe im Skeleton und Bob aufgrund der baulichen Bedingungen sowie der Bahn-Topografie in Oberhof nicht möglich sind.



Sollte es also wirklich so weit kommen, dass Oberhof ernsthaft in Betracht kommt, dann müsste man nach einem weiteren Austragungsort für Skeletonis und Bob-Piloten Ausschau halten.

Wie wäre es denn dann aber mit der Bahn im sächsischen Altenberg? Olympia 2026 in Italien, Thüringen und Sachsen! Nächster Dämpfer: Jens Morgenstern (*1965), Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH, erklärte bereits gegenüber dem MDR, dass Altenberg sich nicht bewerben werde. Er glaube, dass das zu weit hergeholt wäre, Olympische Spiele "hierhin zu bringen".