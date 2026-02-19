Plötzlich spricht sie über Leguane: Olympia-Reporterin entschuldigt sich für kuriosen Alkohol-Auftritt

Australien/Italien - Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Diesen Leitspruch hätte Danika Mason (34) mal besser beherzigen sollen. Die australische Sportreporterin machte es andersrum - und ging damit in den sozialen Netzwerken unfreiwillig viral.

Die australische TV-Reporterin Danika Mason (34) wurde zum viralen Olympia-Hit. © Screenshot/Instagram/danika.masonn

Am Mittwoch berichtete die Journalistin aus Down Under live für "Channel 9" von den Olympischen Winterspielen in Italien, allerdings wirkte sie dabei von Beginn an nicht wirklich bereit für eine TV-Kamera.

Die 34-Jährige verhaspelte sich bei den Meldungen des Sport-Tages, trug ihre Sätze mit verdächtig schwerer Zunge vor und sprach außerdem ziemlich kontextfrei über die Kaffeepreise in den USA sowie Echsen.

"Ich bin mir bei den Leguanen nicht ganz sicher, wo wollen wir damit hin?", fragte Mason ohne ersichtlichen Grund für die Zuschauer in den Vortex hinein. Später ließ sie sich noch auf den Boden fallen, um einen Schneeengel zu formen.

Die Moderatoren im Studio konnten ihr Lachen kaum unterdrücken, verteidigten die Kollegin allerdings noch beherzt. Karl Stefanovic (51) schob die Ausfälle etwa auf die Kälte, bei der man kaum seine Lippen bewegen könne.

Selbst Australiens Premierminister Anthony Albanese (62) schaltete sich laut BBC ein und stärkte Mason zunächst den Rücken. Er sei "pro-Danika", sie habe sich nichts Schlimmes zuschulden kommen lassen und vermutlich nur unter einem Jetlag gelitten.