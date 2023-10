"Trauriger Tag für unseren Sport": Deutsche Olympia-Stars dürfen nicht in Italien ran!

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Es ist ein (trauriges) Novum bei den Olympischen Winterspielen ! Weil es in Italien keinen funktionstüchtigen Eiskanal gibt, müssen die Bobfahrer, Rodler und Skeletonis ihre olympischen Wettkämpfe in einem anderen Land austragen. Die Stars der Szene reagieren bestürzt.

Wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Montag mitteilte, werde jetzt in einem anderen Land nach einem "nachhaltigen" Austragungsort gesucht - zum allerersten Mal in der Geschichte der olympischen Winterspiele finden nicht alle Wettkämpfe im selben Land statt.

Erst im März dieses Jahres hatten die Abrissarbeiten begonnen, um Platz für den Neubau zu machen, doch die immer weiter steigenden Kosten auf mittlerweile weit über 100 Millionen Euro sorgten für massive Proteste der Bevölkerung und Zweifel an der Fortführung des Unterfangens.

Als Italien sich mit den Wettkampfstätten Mailand und Cortina d'Ampezzo auf die Olympischen Winterspiele 2026 bewarb, sahen die Pläne vor, die bereits bei den Winterspielen 1956 genutzte, aber seither stillgelegte Bobbahn in Cortina wiederaufzubauen.

Felix Loch (34) ärgert sich gewaltig über die Entscheidung des IOC. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutschen Eiskanal-Stars reagierten geschockt und enttäuscht auf die Entscheidung der italienischen Olympia-Planer.

Die Olympiasiegerin im Zweierbob von 2022, Laura Nolte (24), klagte auf Instagram: "Mir fehlen einfach nur die Worte."

Es sei "ein trauriger Tag für unseren Sport", schrieb die amtierende Monobob-Weltmeisterin. "Während also alle anderen Sportler und Sportlerinnen in Italien um die Medaillen kämpfen werden, hocken wir dann in einem ganz anderen Land und machen da unser Ding."

Der 13-malige Weltmeister und dreifache Olympia-Goldmedaillengewinner Felix Loch (34) schlug ähnliche Töne an: "Keine Olympia-Rennen für uns Kufensportler in Cortina. So ein Mist!!"

Dem gebürtigen Sonneberger, der 2026 bereits seine fünften Winterspiele bestreiten würde, tat die Entscheidung besonders für seine italienischen Kollegen leid: "Sie und unser ganzer Sport hätten eine Bahn in Italien verdient gehabt."