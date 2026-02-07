Sabotage? Schäden an Bahnnetz zum Olympia-Start entdeckt

Mailand (Italien) - Mit Beginn der Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn im Norden des Landes an drei Stellen Beschädigungen entdeckt worden.

Fast zeitgleich zum Start der Winterspiele in Norditalien ist es Zwischenfälle auf verschiedenen Bahnstrecken gekommen. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Derzeit laufen Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang gibt.

Nach einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa schließen Ermittler nicht aus, dass es sich wie zu Beginn der Sommerspiele 2024 in Paris um Sabotage handeln könnte. Es kam zu erheblichen Verspätungen.

Auf der Strecke zwischen der Großstadt Bologna und Padua im Norden wurde nach Angaben der Behörden ein "rudimentärer Sprengkörper" auf einer Weiche gefunden.