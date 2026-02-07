Zappel-Alarm bei Eröffnungsfeier: Deutsches Olympia-Team zieht "Fisch" an Land
Cortina d'Ampezzo (Italien) - Lachs mich Dorsch am Barsch: Die deutschen Olympia-Athleten haben sich aus der Kritik an ihren im Netz mit "Angler"-Mode verglichenen Outfits einen Scherz gemacht.
Beim Einlaufen im zweiten offiziellen Gastgeberort Cortina d'Ampezzo am Freitagabend konterte das Team D den Spott über die Kollektion aus Anglerhüten und übergroßen Ponchos mit einem Show-Act der etwas anderen Art.
Im Mittelpunkt stand dabei Joshua Tasche (30). Der Bobfahrer ließ sich nämlich vor seinen Teamkollegen auf den Boden fallen, strampelte und wand sich wie ein frisch an Land gezogener Fisch.
Für ARD-Kommentator Tom Bartels (60) war die Szene zunächst nicht zu erkennen. Anhand der Fernsehbilder kommentierte der 60-Jährige nur: "Da ist einer gestürzt."
Gaga-Aktion mit Humor! Team D angelt nach Olympia-Medaillen
Dass es sich allerdings um eine vorher geplante Aktion handelte, machte das deutsche Team später bei Instagram deutlich. Unter einem Bild vom Einlauf hieß es: "Ab jetzt angeln wir uns die Medaillen."
Die 70-teilige Kollektion war von Adidas entworfen worden. Im Netz sorgte die Garderobe allerdings für Spott. Auch Harald Glööckler (60) zeigte sich wenig begeistert: "Das ist weder innovativ noch erfrischend neu und auch nicht ansprechend", hielt der Modeschöpfer die 70-teilige Kollektion für misslungen. "Von mir gibt es dafür leider null Punkte."
Schön, dass der Fokus auf dem Sport liegt. Für das deutsche Olympia-Team dürfte die "Pompöös"-Kritik jedenfalls egal sein, solange die Medaillenzahl nicht bei null liegt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa