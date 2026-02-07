Zappel-Alarm bei Eröffnungsfeier: Deutsches Olympia-Team zieht "Fisch" an Land

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Lachs mich Dorsch am Barsch: Die deutschen Olympia -Athleten haben sich aus der Kritik an ihren im Netz mit "Angler"-Mode verglichenen Outfits einen Scherz gemacht.

Skispringerin Katharina Schmid (29) führte die deutsche Delegation in Predazzo an. © Daniel Karmann/dpa

Beim Einlaufen im zweiten offiziellen Gastgeberort Cortina d'Ampezzo am Freitagabend konterte das Team D den Spott über die Kollektion aus Anglerhüten und übergroßen Ponchos mit einem Show-Act der etwas anderen Art.

Im Mittelpunkt stand dabei Joshua Tasche (30). Der Bobfahrer ließ sich nämlich vor seinen Teamkollegen auf den Boden fallen, strampelte und wand sich wie ein frisch an Land gezogener Fisch.

Für ARD-Kommentator Tom Bartels (60) war die Szene zunächst nicht zu erkennen. Anhand der Fernsehbilder kommentierte der 60-Jährige nur: "Da ist einer gestürzt."