Bangen um Olympia-Talent (16)! Mehrere Not-Operationen nach Crash mit Suff-Tourist

Spindlermühle (Tschechien) - Mit gerade einmal 16 Jahren nahm Malena Zamfirova (16) an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo teil. Doch aktuell richtet sich der Blick mit großer Sorge auf die junge Snowboarderin.

Die bulgarische Snowboarderin Malena Zamfirova (16) verletzte sich bei dem Unfall schwer. © IMAGO / NurPhoto

Das Wintersport-Talent habe sich bei einem heftigen Unfall während der Vorbereitung auf den bevorstehenden Weltcup im tschechischen Spindlermühle schwer verletzt, teilte der bulgarische Skiverband am Mittwoch in einem ausführlichen Facebook-Statement mit.

Ereignet habe sich der tragische Vorfall demnach "in der flachen Zone neben der Talstation des Skilifts unterhalb der Skipiste".

Laut Verband sei Zamfirova von einem betrunkenen Touristen angefahren worden, der unkontrolliert die Piste hinunterfuhr.

"Infolge des Aufpralls erlitt Malena mehrere Brüche und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht."

Dort seien so schwere Verletzungen festgestellt worden, dass tschechische Ärzte mehrere Notoperationen durchgeführt hätten, "um die Snowboarderin zu stabilisieren".

Am gestrigen Abend sei sie schließlich mit einem Spezialtransport in eine Klinik in Österreich gebracht worden, wo ihre Behandlung nun fortgesetzt wird.