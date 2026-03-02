"Sehr verstörende Bilder und Videos": Olympia-Star trifft knallharte Entscheidung

Sacramento (Kalifornien, USA) - Sie hat die Faxen dicke! Die US-amerikanische Snowboarderin Chloe Kim (25) schirmt sich auf Social Media vorerst ein Stück weit ab.

Kappt den direkten Instagram-Draht zu ihren Fans: US-Snowboard-Superstar Chloe Kim (25). © MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

In einer Instagram-Story kündigte die 25-Jährige nämlich an, die "Direct Message"-Funktion auf der Plattform abzuschalten. Ihre rund 1,2 Millionen Follower können die Medaillenjägerin auf ihrer offiziellen Seite damit nicht mehr persönlich anschreiben.

"Leider musste ich meine Direktnachrichten deaktivieren, weil manche Leute zu weit gegangen sind", erklärte die Medaillenjägerin und lieferte die Begründung für diesen Knallhart-Schritt gleich mit: "Ich habe zu viele gefälschte und sehr verstörende Bilder und Videos gesehen und muss mich schützen", schrieb Kim, die bei den Olympischen Winterspielen in Italien die Silbermedaille in der Halfpipe geholt hatte. Was genau sie für Nachrichten erhielt, führte sie nicht näher aus.

In den vergangenen Tagen war jedoch online ein Foto verbreitet worden, das sie gemeinsam mit ihrem Freund, dem fünf Jahre älteren NFL-Profi Myles Garrett (30), bei einer angeblichen Verlobung zeigt.

Der Olympia-Superstar selbst stellte klar, dass es sich dabei um einen Fake handelt.