Krebs brach ihm die Wirbelsäule! Todkranker Olympia-Held teilt dramatische Details

Edinburgh (Schottland) - Die Ärzte gaben ihm noch zwei bis vier Jahre zu leben! 2024 offenbarte der ehemalige schottische Bahnradsportler Sir Chris Hoy (48), dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist . Jetzt teilte der sechsfache Olympiasieger traurige Details seines Krankheitsverlaufs.

Der an Krebs erkrankte Sir Chris Hoy (48) hat keine Hoffnung mehr auf Heilung. © ANDY BUCHANAN / AFP

2023 wurde bei Hoy Prostatakrebs entdeckt, der inzwischen gestreut hat - unter anderem in die Wirbelsäule, wie der 48-Jährige im Podcast The Mid Point erzählte. Das hatte heftige Konsequenzen für den Schotten!

"Bei meinen Scans stellte sich heraus, dass sich sekundäre Tumore in meiner Wirbelsäule so sehr in den Knochen eingegraben, dass er gebrochen war", schilderte Hoy die erschreckende Entdeckung.

Daraufhin hätten seine Ärzte zu ihm gesagt, dass er sehr vorsichtig sein müsse und quasi nichts mehr tun dürfe - nicht einmal seine Kinder hochheben. Mit Ehefrau Sarra hat Hoy einen zehnjährigen Sohn, Callum, und eine siebenjährige Tochter, Chloe.

"Wenn einem gesagt wird, man dürfe seine [zum Zeitpunkt des Wirbelbruchs, Anm. d. Red.] sechsjährige Tochter nicht hochheben, dann denkt man sich: 'Ja, das hat wirklich Auswirkungen auf mein Leben'", sagte der 2009 von Queen Elizabeth zum Ritter geschlagene Radsportler.

Der Gedanke daran, seine Kinder nicht hochheben zu dürfen, sei "grauenvoll" gewesen.