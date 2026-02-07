 27.514

Olympia 2026 im Ticker: Heute fallen die ersten Entscheidungen

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Nach drei Tagen mit Vorläufen und Vorrundenspielen werden heute die ersten Medaillen vergeben.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord!

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

7. Februar, 8.22 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben

Nach der spektakulären Eröffnungsfeier am Freitag geht es heute richtig los! Nach drei Tagen mit Vorrundenspielen und Vorläufen fallen am Samstag die ersten Medaillenentscheidungen.

Den Start machen die alpinen Skier, um 11.30 Uhr startet die Abfahrt der Herren. Auch Deutschland hat gleich heute gute Chancen auf Edelmetall, denn um 18.45 Uhr beginnt der Normalschanzen-Wettkampf der Skispringerinnen, wo Team D mit Selina Freitag, Fahnenträgerin Katharina Schmid und Agnes Reisch gleich drei heiße Eisen im Feuer hat.

Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier.

Die Slowenin Nika Prevc ist die absolute Topfavoritin auf Skisprung-Gold, doch hinter ihr machen sich die Deutschen berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille.
Die Slowenin Nika Prevc ist die absolute Topfavoritin auf Skisprung-Gold, doch hinter ihr machen sich die Deutschen berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille.  © Matthias Schrader/AP/dpa

6. Februar, 23.26 Uhr: Die 25. Olympischen Winterspiele sind eröffnet

Gänsehaut pur!

Zeitgleich in Mailand und Cortina entzünden die Ski-Stars Deborah Compagnoni (55), Alberto Tomba (59) sowie Sofia Goggia (33) die olympischen Feuer.

Die 25. Olympischen Winterspiele sind damit offiziell eröffnet.

Magischer Moment: Alberto Tomba (59) und Deborah Compagnoni (55) entzünden bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer.
Magischer Moment: Alberto Tomba (59) und Deborah Compagnoni (55) entzünden bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer.  © Carl Sandin/Bildbyran-POOL/AP/dpa
Ein XXL-Feuerwerk wird am Arco della Pace in Mailand gezündet.
Ein XXL-Feuerwerk wird am Arco della Pace in Mailand gezündet.  © Carl Sandin/Bildbyran-POOL/dpa

6. Februar, 23.20 Uhr: Schon bald lodern die olympischen Flammen

Die Spannung steigt, wir nähern uns dem Höhepunkt der XXL-Zeremonie: Gleich wird das olympische Feuer entzündet.

Dies geschieht gleichzeitig in Mailand am Arco della Pace, dem Friedensbogen, und in Cortina auf der Piazza Dibona.

6. Februar, 23.11 Uhr: Hissen der Olympia-Flagge

Im San-Siro-Stadion wird die olympische Fahne gehisst, untermalt von Mezzosopranistin Cecilia Bartoli (59) und dem Kinderchor der Mailänder Scala.

6. Februar, 23.04 Uhr: Einzug der olympischen Fahne

Weiter geht's!

Mehrere Friedensbotschafter tragen nun die Olympia-Flagge feierlich in die Mitte des Stadions.

Offizielle tragen während der Eröffnungsfeier die Olympische Flagge.
Offizielle tragen während der Eröffnungsfeier die Olympische Flagge.  © Michael Kappeler/dpa

6. Februar, 22.56 Uhr: Fackelträger laufen ein

Jetzt ist er da, der Augenblick, auf den wir alle gewartet haben.

Die Fackelträger ziehen feierlich ins San-Siro-Stadion, begleitet von Tenor-Ikone Andrea Bocelli (67), der "Nessun dorma" zum Besten gibt. "Vincerò! Vincerò! Vinceròòòòò!"

Star-Tenor Andrea Bocelli (67) singt "Nessun dorma".
Star-Tenor Andrea Bocelli (67) singt "Nessun dorma".  © Francisco Seco/AP/dpa

6. Februar, 22.50 Uhr: Italien-Präsident erklärt Winterspiele für eröffnet

Das Entzünden der beiden Feuer steht bevor.

Nach den eindrucksvollen Reden von Malagò und Coventry spricht nun Italiens Präsident Sergio Mattarella (84) die Eröffnungsformel: "Ich erkläre die 25. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina für eröffnet."

6. Februar, 22.29 Uhr: Highlight des Abends naht

Das Highlight des Abends rückt näher.

Zuvor richten Giovanni Malagò (66), Präsident des Organisationskomitees, und IOC-Präsidentin Kirsty Coventry (42) das Wort an alle Zuschauer sowie Athleten vor Ort.

6. Februar, 22.17 Uhr: Zeitreise durch die Geschichte der Winterspiele

Nachdem alle Athleten durch sind, folgt nun eine Zeitreise durch die Olympia-Historie.

In einem Einspielfilm geht Schauspielerin Sabrina Impacciatore (57) auf die Geschichte der Winterspiele ein. Anschnallen, in Schallgeschwindigkeit geht es zurück in die Vergangenheit.

Übrigens, um am Frühstückstisch den Allwissenden raushängen lassen zu können: 1924 fanden die ersten Olympischen Winterspiele im französischen Chamonix statt.

6. Februar, 22.12 Uhr: Vorhang auf für das Gastgeber-Land Italien

Zum Schluss wird es mal so richtig laut, denn das Gastgeber-Land betritt jetzt die Bühne.

In den Gesichtern der Athleten ist die pure Freude zu sehen, die Stimmung ist mitreißend, das Publikum jubelt. Tolle Bilder!

Federico Pellegrino und Federica Brignone (beide 35) führen das italienische Olympia-Team an.
Federico Pellegrino und Federica Brignone (beide 35) führen das italienische Olympia-Team an.  © Francisco Seco/AP/dpa

6. Februar, 22.02 Uhr: Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier

Wie hart ist das denn? Belgiens Fahnenträger Maximilien Drion (28) hat die Eröffnungsfeier verpasst.

Zusammen mit Shorttrack‑Athletin Hanne Desmet (29) sollte er die Ehre haben, doch die Bahn machte einen Strich durch die Rechnung.

"Aufgrund von Problemen mit den Zugverbindungen kann er trotz verschiedener Alternativen nicht rechtzeitig erscheinen", hatte die belgische Olympia-Mannschaft Drions Fehlen via Instagram mitgeteilt.

Titelfoto: Matthias Schrader/AP/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: