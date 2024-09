Betrug bei den Paralympics? Ruderer wird Medaille aberkannt!

Der Waliser Benjamin Pritchard (32) holte Ruder-Gold bei den Paralympics in Paris. © BERTRAND GUAY / AFP

Gänzlich geklärt ist der Fall also noch nicht, bis dahin darf sich aber der Australier Erik Horrie (44) die Bronzemedaille umhängen, der für Perini auf den dritten Platz rutschte.

"Es gab diese Situation, die eben passiert ist. Die Offiziellen der World Rowing und Paralympics haben es gesehen und dann die Entscheidung getroffen. Ich hatte das Glück, mit Bronze davonzukommen", erklärte der 44-Jährige gegenüber "Nine".

"Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Das ist das Schöne am Sport. Es gibt Regeln und als Sportler müssen wir uns an sie halten", fügte er an.



Gold ging übrigens an den britischen Para-Ruderer Benjamin Pritchard (32), der Ukrainer Roman Poljanskyj (38) schnappte sich die Silbermedaille.