Ex-Freund durchtrennte ihr Rückenmark und schoss ihr ins Auge: Heute kämpft Tracy um Gold

Tracy Otto wurde von ihrem Ex-Freund fast umgebracht. Sie verlor ihr linkes Auge, ist seitdem gelähmt. Jetzt kämpft sie bei den Paralympics um Gold.

Von Jörn Schmidt

Triggerwarnung: Dieser Artikel enthält Beschreibungen von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch. Wenn Ihr davon betroffen seid, könnt Ihr Euch an das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 wenden.

Paris - Fast fünf Jahre ist es her, dass ihr Leben und das ihres neuen Freundes am seidenen Faden hingen: Am heutigen Samstag kämpft Tracy Otto (28) nicht nur um Gold bei den Paralympischen Spielen in Paris, sondern feiert auf großer Bühne ihre persönliche Wiederauferstehung.

Tracy Otto (28) und ihr Freund Ricky Riessle wurden 2019 fast von ihrem Ex-Freund umgebracht. © Screenshot/Instagram/tracy_otto Im Oktober 2019 hatte sich die Bogenschützin gerade mit Ricky Riessle in ihrem Haus ins Bett gelegt, als ihr Ex-Freund das Paar erst durchs Fenster beobachtete und schließlich einstieg. Einen Monat zuvor hatte sich Tracy von ihm getrennt. "Ich hatte mit meinem Ex Schluss gemacht, ihn rausgeschmissen, ihm gesagt, er solle verschwinden, er packte all seine Sachen zusammen, er war weg und ich hatte alle Schlösser an meinem Haus ausgetauscht. Alles war erledigt", sagte sie BBC Sport in einem Interview. Doch am 24. Oktober 2019 plant er, sich zu rächen. Er steigt in das Zimmer ein, als beide schlafen. Er hat ein Hochleistungs-Luftgewehr, ein Messer und Handschellen dabei. Er leuchtet den beiden mit einer Taschenlampe ins Gesicht und sagt, dass er sie umbringen wird und dann sich selbst richten oder die Polizei rufen wird. 1. FC Union Berlin Union-Berlin-Blog: Heimsieg gegen St. Pauli durch Hollerbachs Sonntagsschuss am Freitagabend Kurz nachdem er die Drohung ausgesprochen hat, schlägt er auf Tracy ein. Dann schießt er ihrem neuen Freund zweimal ins Gesicht, sticht ihm in den Rücken, wodurch seine Lungen kollabieren.

Tracy Otto beginnt 2021 mit dem Bogenschießen, jetzt nimmt sie an den Paralympics teil