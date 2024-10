"Auch unsere Schuld": Kollege erhebt schwere Vorwürfe nach Tod von Rad-Talent (†18)

Der italienische Nachwuchs-Radsportler Andrea Raccagni Noviero sieht sich selbst und seine Kollegen mit in der Verantwortung für den Tod von Muriel Furrer.

Von Aliena Rein

Zürich (Schweiz) - Etwas mehr als eine Woche ist der tragische Unfalltod von Radsport-Talent Muriel Furrer (†18) erst her, entsprechend frisch sind die Wunden bei ihren Mitstreitern. Der Italiener Andrea Raccagni Noviero (20) vermisst allerdings den lauten Aufschrei in der Rad-Szene - und erhebt schwere Vorwürfe an alle Sportler, sich selbst eingeschlossen.

Die Schweizer Nachwuchs-Radsportlerin Muriel Furrer (†18) starb nach einem schweren Sturz bei der WM. © Fabrice COFFRINI / AFP Eigentlich habe er einen schönen Beitrag mit Bildern von seinen Erfahrungen bei der WM wie sonst auch posten wollen, doch es habe sich nicht richtig angefühlt, schrieb der 20-Jährige auf Instagram zu einem Foto der verstorbenen Furrer, auf das er "Sorry, Muriel" geschrieben hatte. Was ihn so wütend macht: Obwohl der Sturz der 18-Jährigen erst wenige Tage her ist, habe er das Gefühl, dass niemand mehr darüber spreche. Das sei ein generelles Problem im Radsport, führte Raccagni Noviero aus: Die Sportler seien zu still, nähmen zu viel hin. Und das habe Furrer nun mit ihrem Leben bezahlen müssen! "Es ist auch unsere Schuld", schrieb der Italiener. "Wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, dann deshalb, weil wir nicht einmal versuchen, die Dinge zu ändern." "Wir betreiben einen Sport, der bereits sehr gefährlich ist, und genau in dem Moment, in dem man sich entscheidet, ein Rennen zu bestreiten, weiß man, welche Risiken man eingehen wird. Aber das hier, das ist mehr", betonte der 20-Jährige, der im Entwicklungsteam von Soudal Quick-Step fährt. "Es bedeutet einfach, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, sich überhaupt nicht um unsere Sicherheit kümmern und null Respekt vor unserem Leben haben. Wir nehmen das einfach hin, aber ist es das, was wir wollen? "

Andrea Raccagni Noviero bittet Muriel Furrer und ihre Familie um Verzeihung