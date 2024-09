Radsport-Talent stirbt nach schwerem Sturz mit nur 18 Jahren

Zürich - Die Radsportlerin Muriel Furrer ist nach ihrem Sturz bei der Weltmeisterschaft in Zürich im Alter von nur 18 Jahren gestorben.

Muriel Furrer (†18) hat den Sturz bei der Straßenrad-WM nicht überlebt. © Roth/dpa

Die Schweizerin erlag ihren am Donnerstag erlittenen Verletzungen, wie der Weltverband UCI und die WM-Organisatoren mitteilten. Murrer starb im Universitätskrankenhaus von Zürich.

"Mit dem Tod von Muriel Furrer verliert die internationale Radsport-Gemeinschaft eine Fahrerin, die eine großartige Zukunft vor sich hatte", hieß es in der UCI-Mitteilung.

Murrers Familie habe um die Respektierung ihrer Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit gebeten.

Bei ihrem Sturz im Juniorinnen-Rennen der Straßenrad-Weltmeisterschaften in Zürich hatte Furrer ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Sie war in einem Waldstück auf der Runde auf der Nordseite des Zürichsees zu Fall gekommen, die in allen Straßenrennen gefahren wird.

Die Schweizerin wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten ihr Leben dort jedoch nicht mehr retten.

Wie es genau zum Sturz gekommen war, ist noch unklar. Die Untersuchungen laufen. Am Freitag wurde die WM mit dem Rennen der U23-Männer fortgesetzt.