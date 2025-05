Rad-Ikone Ullrich enthüllt Unfall-Details: So schlimm war sein Horror-Sturz wirklich!

Freiburg im Breisgau - Nur wenige Tage nach seinem schweren Sturz hat sich Deutschlands Rad -Ikone Jan Ullrich (51) aus dem Krankenhaus in Freiburg im Breisgau zu Wort gemeldet.

War nach einem schweren Radsturz am vergangenen Freitag in ein Krankenhaus gebracht worden: Jan Ullrich (51). © Guido Kirchner/dpa

Der frühere Tour-de-France-Sieger schilderte in der neuesten Episode seines Podcasts "Ulle & Rick", den er gemeinsam mit Landsmann und Radrennfahrer Rick Zabel (31) produziert, das Erlebte und ließ dabei tief blicken.

"Ich wollte noch ein kleines Ründchen drehen, die Beine ein bisschen fallen lassen. Kurz vor meinem Zuhause komme ich auf der Hauptstraße dahergerollt - da kommt ein Autofahrer, will abbiegen, hat mich übersehen und ist voll frontal in mich reingeknallt in die linke Seite", ließ er den Unfallhergang Revue passieren.

"Du versuchst dich noch steif zu machen und irgendwie anzuspannen - und dann lag ich auch schon da", führte der 51-Jährige weiter aus.

In Erinnerung blieb offenbar auch der unmittelbare Moment nach dem heftigen Sturz beim Training in seiner Heimatstadt Merdingen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) am vergangenen Freitag: "Die Leute kamen aus den Häusern, haben mir eine Decke gebracht. Der Fahrer hat mich einfach nicht gesehen, stand auch unter Schock. Es kamen gleich Rettungswagen und Polizei."