Todkranker Olympia-Held teilt Krebs-Update: Das gibt ihm Hoffnung

Edinburgh (Schottland) - Der schottische Ex-Bahnradsportler Chris Hoy (49) ist unheilbar an Prostatakrebs erkrankt. Aktuell hat der sechsfache Olympiasieger aber eine stabile Phase erreicht - und teilt Einblicke in sein aktuelles Leben mit der Erkrankung.

Chris Hoy (49) genießt aktuell trotz seiner Krebserkrankung das Leben. © Mark Gunter / AFP

Im Oktober hatte Hoy öffentlich bekannt gegeben, dass sein Krebs sich im ganzen Körper ausgebreitet und er nur noch zwei bis vier Jahre zu leben habe.

"Ich bin im Moment in einer Phase der Stabilität. Ich fühle mich gut, treibe Sport, fahre Rad, habe viel zu tun und vor allem denke ich morgens beim Aufwachen nicht als Erstes an Krebs und abends beim Schlafengehen nicht als Letztes daran", erzählte der Schotte bei Sky.

Zwar nehme er ständig Medikamente ein, sei in ständiger Behandlung, das beeinträchtige sein Leben aber nicht allzu sehr.

Stattdessen versucht Hoy, das Beste aus der Situation zu machen und auch alltägliche Dinge zu schätzen: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich an diesen Punkt gelangen würde, an dem ich das Leben lebe, und zwar nicht nur lebe, sondern es mehr denn je zu schätzen weiß. In der Lage bin, die kleinen Dinge zu genießen."