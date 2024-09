Schlägt Leipzigerin Andrea Herzog heute zurück?

La Seu (Spanien) - Läuft es am heutigen Freitag zum Auftakt des Weltcup-Finales im spanischen La Seu besser für Andrea Herzog (24)? Die Leipzigerin kassierte in der Vorwoche im Vorlauf eine 50-Sekunden-Strafe.

Und gerade nach der verkorksten Saison und der verpassten Quali für die Spiele in Paris wäre dies ein zufriedenstellender Saison-Abschluss.

Ihren ersten WM-Titel erpaddelte sie in Spanien.

Noch kann die Weltmeisterin von 2022 und 2019 zurückschlagen. Und die Strecke sowie das Wasser in La Seu sind wie gemacht für die 24-Jährige.

Die Quali in La Seu ist am heutigen Freitag ab 10 Uhr, Halbfinale (9 Uhr) und Finale (11.34 Uhr) sind am morgigen Samstag.