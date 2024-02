Schwimm-Sensation: Deutsche holt erstes WM-Gold seit 15 Jahren!

Angelina Köhler (23) krönte sich über 100 Meter Schmetterling zur Weltmeisterin. © Hassan Ammar/AP/dpa

Angelina Köhler ist Schwimm-Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling. Die 23-Jährige verwies Claire Curzan (19) aus den USA auf den zweiten Platz. Bronze sicherte sich die Schwedin Louise Hansson (27).

Köhler schlug am Montag in Katar nach 56,28 Sekunden an. Erstmals seit 2009, als Britta Steffen (40) in Rom zweimal gesiegt hatte, gewann wieder eine deutsche Beckenschwimmerin WM-Gold.

Mit ihrem grandiosen Rennen sicherte Köhler dem Deutschen Schwimm-Verband am zweiten Tag der Wettbewerbe im Aspire Dome bereits das dritte Edelmetall.

Am Sonntag hatte es jeweils Bronze für Isabel Gose (21) und Lukas Märtens (22) gegeben.