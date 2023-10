Sie inspirierte Millionen Menschen im Netz: Ex-Bodybuilderin (†44) plötzlich verstorben

Chase nahm 2011 als erste Neuseeländerin am Bodybuilding-Wettbewerb "Figure Olympia" in Las Vegas teil. In den vergangenen Jahren arbeitete sie unter anderem als Fitness-Model, Influencerin und Personal-Trainerin, wobei sie ihre Dienste auch im Rahmen von Online-Programmen anbot.

In den sozialen Netzwerken motivierte Raechelle Chase (†44) ihre Follower und gewährte Einblicke in ihr Leben. © Screenshot/Instagram/raechelle_chase_official_

2016 schrieb die frühere Bodybuilderin zudem einen Artikel für die Nachrichtenseite, in dem sie über die "toxische und missbräuchliche" Beziehung mit ihrem früheren Ehemann Chris Chase sprach, der später wegen Drogenhandels für zehn Jahre ins Gefängnis musste.

"Die Beziehung, in der ich war, hat mich vieles darüber gelehrt, was ich nicht will und wovon ich mich fernhalten muss. Darunter habe nicht nur ich gelitten, sondern meine ganze Familie", erklärte Chase damals.



Und sie fügte an: "Wenn Sie also wissen, dass Sie sich in einer missbräuchlichen Beziehung befinden und nicht den Mut haben, sie zu verlassen, tun Sie es für Ihre Kinder. Greifen Sie nach allem, was Sie brauchen, um lange genug zu überleben, um aus diesem Loch herauszukriechen, denn ich verspreche Ihnen, es wird sich lohnen."

Ihr letzter Beitrag in den sozialen Medien stammt vom 30. September: "Wachstum kann schmerzhaft sein, Veränderungen können schmerzhaft sein, aber nichts ist so schmerzhaft, wie an einem Ort festzusitzen, an den man nicht gehört", schrieb sie zu einem Bild von sich auf Instagram.