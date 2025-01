Sport-Star und Ehemann von Fluss in den Tod gerissen! Was geschah und wie er starb

Tragischer Tod! Der frühere englische Rugby-Nationalspieler Tom Voyce verstarb im Alter von 43 Jahren. © ODD ANDERSEN / AFP

Am 8. Dezember hatte seine Witwe Anna, mit der er seit 2015 verheiratet war, den früheren Profisportler als vermisst gemeldet, nachdem dieser zuvor nicht nach Hause zurückgekehrt war.

"Anschließend wurden umfangreiche Suchaktionen mit verschiedenen Partnern durchgeführt. Auch Toms Familie und Freunde waren an der Suche beteiligt", wie es in einer damaligen Mitteilung der Polizei von Northumbria hieß.

Ein Auto der Marke Toyota, mit dem der 43-Jährige an besagtem Samstagabend unterwegs war, konnte in Folge einer groß angelegten Suchaktion am Grund des Flusses Aln in der Nähe von Alnwick, einer rund 10.000-Einwohner-Gemeinde rund 48 Kilometer nördlich der Großstadt Newcastle, aufgefunden werden. Dieses befand sich in 2,10 Meter Tiefe.

Von Voyce selbst hingegen fehlte zunächst jede Spur, wurde eine im Wasser treibende Leiche jedoch vier Tage später nach der Veröffentlichung der Vermisstenanzeige von einem Mitglied des Such- und Rettungsdienstes in Old Abberwick Mill entdeckt.