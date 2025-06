Diese Promis kicken am Sonntag in Leipzig für den guten Zweck

Leipzig - Am kommenden Sonntag, dem 15. Juni, findet zum 24. Mal das große Benefizfußballturnier "Kick den Krebs" statt. Wie zuvor sind auch in diesem Jahr viele bekannte Fußballgrößen im Allstar-Team vertreten. Die Erlöse des Turniers gehen an die Elternhilfe krebskranker Kinder in Leipzig.