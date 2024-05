Mental-Coach Fabian Hürzeler? Balance zwischen inhaltlicher Ebene und emotionalem Arschtritt

St.-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler (31) versucht seine Spieler bestmöglich mental zu unterstützen. © Christian Charisius/dpa

Nach der Pleite gegen den Stadtrivalen vergangenen Freitag (0:1) habe Hürzeler seine Spieler Anfang der Woche noch enttäuscht über den Verlauf und den Ausgang des Derbys erlebt.

Inzwischen sei aber bei jedem Einzelnen wieder eine positive Stimmung aufgekommen - auch Vorfreude auf die kommende Heimpartie gegen Osnabrück.

Sicherlich resultierte vieles dabei aus der Art der Ansprachen, die der Kiezcoach in solch einer wichtigen Woche gegenüber der Mannschaft hält - eine Balance zwischen inhaltlicher Ebene und emotionalem Arschtritt, wie er bei der Pressekonferenz am Freitag zugab.

Die perfekte Lösung hinsichtlich der mentalen Vorbereitung der gesamten Mannschaft auf eine solch heiße Phase, gibt es so oder so nicht. Während sich die einen daran hochziehen, dass es um alles geht und sich immer wieder den K.O.-Spiel-Charakter vor Augen führen, brauchen andere einfache Routine, Normalität in ihren Abläufen.



"Jeder Spieler hat andere Bedürfnisse im Sinne der Motivation. Einige in der Mannschaft sagen: Wir haben es zu groß gemacht, andere, wir haben es nicht groß genug gemacht", erläuterte der 31-Jährige rückblickend die Situation vor dem Stadtderby.