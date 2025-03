Eis rausgebrochen: Rettet Trainer-Geistesblitz Friedrichs WM-Gold?

Coach Gerd Leopld (66) reagierte am Freitag geistesgegenwärtig. © Robert Michael/dpa

Der 66-Jährige schaltete am Freitag gegen 15.40 Uhr deutscher Zeit blitzschnell, als Johannes Lochner (34) als Vorletzter im zweiten Durchgang an der Reihe war und am Ende in der Bahn fast eine Sekunde auf den bis dahin Drittplatzierten Briten Brad Hall (34) verlor.

"Hansi trat beim Einsteigen zwar durch die Haube", berichtet "Leo". Er fragte sich: Sollte der Berchtesgadener deshalb so viel Zeit liegengelassen haben? Der Coach schaltete schnell: "Er muss kaputte Kufen haben, dachte ich. Das hieß, Eis ist aus der Bahn rausgebrochen, der Bob fuhr über Beton, wird gebremst, verliert Zeit."

Der Riesaer rannte zu Friedrich, ließ den Start abbrechen. Die Jury schickte Leute in die Bahn. "Und in der Kurve fünf war wirklich an einer Stelle das Eis raus. Das Loch haben sie dann zugematscht und Franz ist zehn Minuten später gestartet."

Der Pirnaer versuchte die Stelle zu "umfahren" fing sich auch leichte Kratzer auf der Kufe ein.