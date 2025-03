Doping-Wirbel um Friedrich-Anschieber Wulff: Auch B-Probe positiv

Bei Bob-Anschieber Simon Wulff (24) wurde auch in der B-Probe ein im Wettkampf verbotenes Mittel nachgewiesen. © Roman Koksarov/dpa

Das bestätigte der Anwalt des Dresdners bei der Sächsischen Zeitung.

Wulff habe die B-Probe öffnen lassen, in der ebenso wie in der A-Probe Methylhexanamin nachgewiesen worden sei, sagte Thomas Summerer: "Nach wie vor ist es uns unerklärlich, was die Quelle der Kontamination sein könnte."

Erst im vergangenen Sommer tauschte Wulff die Tartan-Bahn gegen den Eiskanal ein, knackte gleich im ersten Rennen als Anschieber von Friedrich den Start-Rekord in Altenberg und holte den Sieg im Zweier.

Anfang Januar wurde dann aber bekannt: In einer Dopingprobe, die der 24-Jährige bei besagtem ersten Rennen abgegeben hatte, wurde das im Wettkampf verbotene Mittel gefunden.

Summerer zufolge sei der Stoff nicht selten in Nahrungsergänzungsmitteln erhalten, weshalb Wulff jene, die er im Zeitraum des positiven Tests eingenommen habe, analysieren lasse, um entlastende Umstände aufzuspüren.