Großes Ziel rückt immer näher: Francesco Friedrich holt 86. Weltcupsieg!

Igls (Österreich) - Nur noch 14! Mit seinem Vierer raste Francesco Friedrich (34) im österreichischen Igls am heutigen Sonntag zu seinem 35. Weltcup-Sieg im großen Schlitten. Insgesamt stand der Pirnaer jetzt 86. Mal ganz oben auf dem Weltcup-Podest ...

Mit zweimal Startbestzeit legte das Team von Francesco Friedrich (34) den Grundstein für den Vierersieg. © IMAGO/Memmler

Seinem großen Ziel - "100 Weltcup-Siege zu haben" - kommt der "Franz" immer näher. Mit dem Vierer gewann er für Igls-Verhältnisse deutlich. Den Briten Brad Hall (34) verwies er mit einem Rückstand von 28 Hundertstel auf Platz zwei. Johannes Lochner (34) wurde Dritter (+29). Am Vortag hatte der Berchtesgadener noch Friedrich den Sieg weggeschnappt.

"Wir hatten einen Infekt im ganzen Team, da hat es zwei Mann erwischt. Materialtests haben wir auch noch am Laufen, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Aber das gehört auch dazu", meinte Friedrich nach Platz zwei am Vortag.