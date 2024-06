Große Hoffnung für Olympia 2026: Francesco Friedrich bekommt neuen Anschieber!

"Er ist groß und explosiv. Bei seinem ersten Training am Startgerät mit Alexander Czudaj waren die beiden an dem Tag schneller als 'Franz' mit zwei seiner Vierer-Crew", lacht der 65-Jährige. "Simon hat viel Potenzial."

Der Strippenzieher dahinter war der Goldschmied aus Riesa. Coach Gerd Leopold (65) baggert schon seit zwei Jahren an ihm und verspricht sich viel von Wulff.

Warum? "Im Sprint habe ich nicht die Möglichkeit, vorn in der Weltelite mitzuspielen", weiß der 2,02 Meter große und 106 Kilogramm schwere Radebeuler. "Und ich wollte zur Bundespolizei."

Ein, zwei, drei - ab! Simon Wulff ist talentiert, hat er das Zeug, einen Olympiasieg einzufahren? © Lutz Hentschel

Der Plan ist, dass Wulff mit Czudaj im Europacup startet. "Dort soll er so viele Rennen wie möglich fahren und Erfahrungen sammeln. Die Fehler kommen von alleine, das ist ganz normal. Vielleicht kann er in der Weltcup-Saison auch schon erste Fahrten bei uns machen", so Friedrich.

Läuft alles nach Plan, könnte Wulff den Rekord-Weltmeister aus Pirna im Februar 2026 im italienischen Cortina d’Ampezzo an der Seite zum dritten Vierer-Gold bei Olympia anschieben.

"Die Zeit rennt und ich habe keine Zeit", weiß der Hoffnungsträger, der zuletzt in den USA studierte und trainierte. "Ich habe gar keine Erfahrung, bin erst einmal gefahren. Weiß nicht, wie die Saison, wie der Winter abläuft."

Was ihm die Sache einfach macht: "Czudaj kenne ich schon lange. Bin mit seinem großen Bruder in die Schule gegangen. Die Chemie passt."

Und auch mit Friedrich läuft es rund. Nach dem Training am Donnerstag auf der neuen Startstrecke im Altenberger Leistungssportzentrum lobte der Routinier: "Das war sehr gut."