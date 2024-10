Danke, Jürgen Klopp! Deutscher Trainer erhält große Ehre

Große Dankbarkeit: Fußball-Trainer Jürgen Klopp (57, r.) wurde für gesellschaftliches und soziales Engagement ausgezeichnet. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit der Ehrung fühle er sich "so, wie es sein sollte, sehr demütig heute, sehr klein in der Gruppe von so außergewöhnlichen Menschen mit so außergewöhnlichen Geschichten", sagte Klopp nach der Verleihung.



Als er von der Auszeichnung erfahren habe, habe er sich gefragt: "Warum ich - und für was?"

Schließlich habe er die Erklärung gelesen und sich gedacht: "Okay, wenn das notwendig war, dann kann man das sicher so sehen", sagte Klopp mit einem Augenzwinkern.

Moderiert wurde das Geschehen von Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner (63). Erfolg und Ruhm hätten den 57-Jährigen "nie davon abgebracht, sich jedem einzelnen Sportler zuzuwenden und in ihm den Menschen zu sehen", sagte Daubner.