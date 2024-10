Fail bei Klopp-Vorstellung: So verpatzte Red Bull die Verkündung

Fuschl am See (Österreich) - Jürgen Klopp (57) kehrt aus seiner Auszeit zurück und heuert bei Red Bull an - diese Nachricht erschütterte am heutigen Mittwochmorgen die Fußballwelt. Bei der Präsentation des Trainer-Stars lief aber nicht alles glatt - dem österreichischen Brause-Hersteller unterlief ein peinlicher Patzer!

Um 9 Uhr war es so weit: Red Bull machte das zuvor schon durchgesickerte Gerücht offiziell, Jürgen Klopp als "Head of Global Soccer" gewonnen zu haben.

Die Sympathien vieler Fans hat Jürgen Klopp mit seinem Red-Bull-Wechsel allerdings verspielt. © Christoph Reichwein/dpa

Zusammen mit dem Post entfernte Red Bull natürlich auch die zahlreichen negativen Kommentare, die sich bereits unter der Verkündung angehäuft hatten - denn die Fußball-Fans sind alles andere als begeistert von Klopps Wechsel zum Energy-Drink-Hersteller.

Und so sammeln sich auch unter dem neuen Beitrag bereits wieder zahlreiche Kommentare, die ihre Enttäuschung und Wut über den Schritt von "The Normal One" (inzwischen bereits als "The Dosen One" verspottet) ausdrücken.

Einige schossen gegen Red Bull, andere zählten Kloppo direkt an und gaben an, jeglichen Respekt vor dem bisher wohl beliebtesten deutschen Trainer verloren zu haben.