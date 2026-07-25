Oliver Kahn dämpft den Hype um Bundestrainer Klopp: "Nicht so einfach"

Bad Griesbach - Der frühere Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn (57) bremst die Euphorie um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59).

Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn (57) bremst die Euphorie um den neuen Fußball-Nationaltrainer Klopp. © Sven Hoppe/dpa

"Ich persönlich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie sich das viele vorstellen. Ich glaube, dass die Probleme durchaus auch tiefer liegen", meinte der Ex-Torwart des FC Bayern München am Rande des Bastian-Schweinsteiger-Cups, eines Charity-Golfturniers, zu BR24Sport.

Kahn verwies auf grundsätzliche Fragen, mit denen sich Klopp in seiner neuen Rolle beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) auseinandersetzen muss.

"Was möchte man für Spieler in den nächsten Jahren entwickeln? Was möchte man überhaupt für Spieler haben? Wie möchte man Fußball spielen?"

Der Vize-Weltmeister von 2002, der auch Vorstand beim FC Bayern war, traut Klopp aber viel zu.

Er sei ein "sehr erfahrener Mann, der sicherlich einiges bewirken kann", meinte Kahn. Klopp ist Nachfolger von Julian Nagelsmann (39), der wenige Tage nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay als Bundestrainer zurückgetreten war.