Weit vor dem Red-Bull-Wechsel: Jürgen Klopp schlug attraktives BVB-Angebot aus!

Der Auftritt von Jürgen Klopp (57) beim Abschiedsspiel für Ex-BVB-Profis Anfang September dürfte der letzte im Dortmunder Dress gewesen sein. © Christoph Reichwein/dpa

Ist das das Ende seiner Trainerkarriere? Jürgen Klopp wird künftig als "Head of Global Soccer" arbeiten. Am 1. Januar tritt der Deutsche seinen Dienst im Red-Bull-Headquarter in Fuschl am See (Österreich) an.

Für Klopp bedeutet das in mehrerlei Hinsicht eine neue Welt: Erstmals ist der 57-Jährige nicht als Trainer angestellt.

Auch die Arbeitskultur und das Umfeld dürfte sich gegenüber dem von Traditionsvereinen, Klopp war für Mainz 05, Dortmund, FC Liverpool tätig, gehörig unterscheiden.

Dabei hätte Klopp es auch anders haben: Denn wie die Bild berichtet, stand für Klopp seit Längerem ein neues Aufgabenfeld zur Debatte.

Demnach habe der Ende 2025 scheidende BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (65) seinem früheren Kollegen und heutigen Kumpel schon vor zweieinhalb Jahren den roten Teppich ausgerollt:



Klopp hätte sich im Borussen-Kosmos eine Aufgabe frei wählen können, selbst ein Job als Geschäftsführer und de facto Watzke-Nachfolger wäre möglich gewesen!