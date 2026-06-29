"Ein Meilenstein": Bebendorf siegt in Paris mit Rekord

Paris - Eine Punktlandung hat Karl Bebendorf (30) in Paris hingelegt. Das Ass vom Dresdner SC gewann beim Diamond-League-Meeting in Paris die 3000 Meter Hindernis .

Bei Zieleinlauf bekam Karl Bebendorf (30) das Lachen nicht mehr aus dem Gesicht. © Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Nach 8:05,55 Minuten blieb die Uhr stehen. Bestzeit! Und dies mit Ansage.

Bereits Anfang Mai hatte der 30-Jährige bei TAG24 angekündigt: "Beim Meeting in Paris Ende Juni will ich in Top-Form rennen und Richtung 8:05 Minuten laufen."

Drei Sekunden schneller als die bisherige Bestzeit des EM-Dritten von 2024. "Vielleicht wäre eine Zeit unter 8:05 drin gewesen", meinte Bebendorf vorm Rückflug.

"Aber dann hätte ich etwas eher antreten müssen. Ich bin aber absolut happy, habe mein erstes Diamond-League-Meeting gewonnen. Ein Meilenstein."

Und diesen wollte er nicht mit Blick auf eine vermeintliche noch schnellere Zeit riskieren.