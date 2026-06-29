"Ein Meilenstein": Bebendorf siegt in Paris mit Rekord
Paris - Eine Punktlandung hat Karl Bebendorf (30) in Paris hingelegt. Das Ass vom Dresdner SC gewann beim Diamond-League-Meeting in Paris die 3000 Meter Hindernis.
Nach 8:05,55 Minuten blieb die Uhr stehen. Bestzeit! Und dies mit Ansage.
Bereits Anfang Mai hatte der 30-Jährige bei TAG24 angekündigt: "Beim Meeting in Paris Ende Juni will ich in Top-Form rennen und Richtung 8:05 Minuten laufen."
Drei Sekunden schneller als die bisherige Bestzeit des EM-Dritten von 2024. "Vielleicht wäre eine Zeit unter 8:05 drin gewesen", meinte Bebendorf vorm Rückflug.
"Aber dann hätte ich etwas eher antreten müssen. Ich bin aber absolut happy, habe mein erstes Diamond-League-Meeting gewonnen. Ein Meilenstein."
Und diesen wollte er nicht mit Blick auf eine vermeintliche noch schnellere Zeit riskieren.
Karl Bebendorf beginnt jetzt mit dem Trainingslager als Vorbereitung auf die EM
Vor einem sensationellen Publikum im mit 18.000 Fans gefüllten Stade de France lief der Dresdner vom Start weg in der Spitzengruppe und attackierte auf der Schlussrunde:
"Vorm Wassergraben schnappte ich mir den Dritten, am Wassergraben den Zweiten und beim letzten Hindernis den Führenden", berichtet Bebendorf stolz. Immerhin die Weltelite mit Afrikameister Gemechu Godana (Äthiopien/Zweiter/8:05,84) und WM-Dritten Edmund Serem (Kenia/Dritter/8:08,54).
Am Dienstag geht's mit dem Auto von Elbflorenz nach St. Moritz ins Trainingslager.
"Da beginnt die Vorbereitung für die EM. Ich bin jetzt in der Weltspitze und möchte da bleiben", so das Ass vom DSC. In Birmingham (10. bis 16. August) will er wieder aufs EM-Podest.
Titelfoto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa