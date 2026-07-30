Deutsche EM-Hoffnung: Karl Bebendorf hat in England ein klares Ziel

Dresden - Vor wenigen Tagen wurde vom Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) das Aufgebot für die Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August) veröffentlicht. Karl Bebendorf (30) durfte da natürlich nicht fehlen.

Karl Bebendorf (30) hat klare Ziele für die EM in Birmingham. © Sven Hoppe/dpa

Der 3000-Meter-Hindernisspezialist vom Dresdner SC wurde erst nach Ablauf des internationalen Nominierungszeitraums für die kontinentalen Titelkämpfe in Großbritannien berufen. Trotzdem hob der DLV Bebendorf als einen der deutschen Leistungsträger hervor.

Seine Stärke hat der 30-Jährige erst bei den Deutschen Meisterschaften in Wattenscheid unter Beweis gestellt. Trotz schwerer Beine aus dem Höhenlehrgang in der Schweiz und einem Sturz während des Rennens reichten 8:21,01 Minuten für den Sieg.

"Ich habe mir natürlich den Sieg gewünscht und gehofft, dass es so kommt. Allerdings habe ich mich an dem Wochenende gar nicht so gut gefühlt", blickt der Dresdner zurück. "Am Ende habe ich es aber trotzdem irgendwie mit Willenskraft und mentaler Stärke geschafft, den Sieg hier zu holen."

Jene mentale Stärke unterstreicht die Entwicklung, die der DSC-Athlet in den vergangenen Jahren auf der Bahn hingelegt hat. Kontinuierliche Arbeit, ein professionelles Umfeld und die Bereitschaft, Rückschläge als Teil des sportlichen Weges anzunehmen, haben ihn zu einem der besten Hindernisläufer Europas gemacht.