Bebendorf vs. Ruppert - Duell der schnellsten Europäer in Dresden

Karl Bebendorf kehrt zu den Finals in seine Heimat Dresden zurück. Doch tritt er gegen seinen größten Konkurrenten Frederik Ruppert an.

Von Enrico Lucke

St. Moritz (Schweiz) - Unter den Fittichen von Coach Thomas Deißigacker quälte sich Karl Bebendorf bei herbstlichem Wetter im schweizerischen St. Moritz. Am Donnerstag tritt der EM-Dritte über 3000 Meter Hindernis die Heimreise an. In Dresden steigt dann das mit Hochspannung erwartete Duell um die DM-Krone mit dem 29-Jährigen.

Karl Bebendorf (29) will in seiner Heimat auftrumpfen. © Lutz Hentschel Der Konkurrent des fünffachen Meisters heißt Frederik Ruppert (28). Der gewann nicht nur im Vorjahr in Abwesenheit von Bebendorf den DM-Titel mit Meisterschaftsrekord (8:17,00 Minuten), sondern pulverisierte in dieser Saison den Deutschen Rekord, indem er diesen in Marokko auf 8:01,49 Minuten schraubte. Bebendorf knackte die alte Marke auch und hat seit dem 11. Juli in Monaco eine 8:08,21 zu Buche stehen. Damit duellieren sich am Sonnabend gegen 18.10 Uhr im restlos ausverkauften Heinz-Steyer-Stadion (10.000 Zuschauer) die beiden derzeit schnellsten Europäer. "Das gab's lange nicht", frohlockt der Lokalmatador. "Die Zeit ist am Sonnabend komplett egal. Ich gehe aber davon aus, dass es recht schnell werden wird. Ich muss nur konzentriert sein, aufpassen und dabeisein. Derjenige, der die frischeren und besten Beine hat, gewinnt." Das Highlight der DM dürfte laut Bebendorf auf der letzten Runde entschieden werden: "Ich habe mich bereits damit abgefunden, dass ich nicht mit 20, 30 Metern Vorsprung gewinne."

Frederik Ruppert (2.v.r.) lief bei der EM 2024 lange vorn in der Spitzengruppe. © imago/Beautiful Sports

Karl Bebendorf geht Duell mit Frederik Ruppert eigentlich lieber aus dem Weg