Eklat im Derby: Lukas Podolski für unsportliches Verhalten angefeindet

Verteidigte nach der Partie sogar noch seinen Auftritt: Lukas Podolski (39) musste nach mehreren überharten Aktionen im Spiel einen Shitstorm über sich ergehen lassen. (Archivbild) © Andrzej Grygiel/PAP/dpa

Beim Spiel gegen Lokalrivalen Piast Gliwice war der 39-Jährige überhart gegen seine Gegenspieler vorgegangen.

Als Einwechselspieler war Podolski ab der 73. Minute auf dem Feld. In der 87. Minute traf er zunächst einen Gegenspieler per Grätsche schwer am Knöchel. Das allein hätte schon eine Verwarnung sein müssen.

Kurz darauf zeigte er seinem Rivalen dann noch eine obszöne polnische Geste und anschließend rannte er einen Gegenspieler im Strafraum noch rüde um.

Der Schiedsrichter hatte komischerweise jedoch kein strafwürdiges Verhalten erkannt, sodass der ehemalige deutsche Nationalspieler die Partie regulär beenden konnte.

Von Reue war im Anschluss keine Spur: "Mit solchen Ausbrüchen gewinnt man Trophäen und spielt bei großen Vereinen", schrieb Podolski auf der Nachrichtenplattform X als Reaktion auf eine der zahlreichen Kritiken, die nach dem Spiel auf ihn einprasselten.