Lukas Podolski offenbart Ehekrise mit Monika: "Haben wochenlang gestritten und nicht gesprochen"
Köln - Kaum hat Lukas Podolski (40) seine Karriere offiziell beendet, packt der Weltmeister von 2014 über düstere Stunden mit Ehefrau Monika aus.
Erst vor einer Woche hat die Klub-Legende des 1. FC Köln öffentlich gemacht, dass er seine Fußballschuhe ab sofort an den Nagel hängt und seine Zeit auf dem Platz vorbei ist.
Eine die ihm während seiner Karriere in den eigenen vier Wänden immer die Stange gehalten und das private Glück beisammen gehalten hat: Ehefrau Monika.
Mit der scheint es vor mehreren Jahren allerdings phasenweise ziemlich gekriselt zu haben, erklärt "Prinz Poldi" in seiner Netflix-Doku "Poldi".
Tatsächlich sollen abseits seiner spektakulären Rückkehr zu den Geißböcken 2009 dunkle Wolken über der Ehe aufgezogen sein. "Es gab Momente in Köln, wo wir uns ein paar Wochen auch mal nicht gesprochen haben, uns gestritten haben und ein paar Wochen nicht zusammen waren", stellt der 40-Jährige klar.
Demnach soll der öffentliche Hype rund um seinen Transfer derart überwältigend gewesen sein, dass sich das langjährige Ehepaar aus den Augen verloren hatte.
Monika Podolski offenbart ehrliche Beziehungs-Details
Auch seine bessere Hälfte selbst kommt in der Doku ihres Mannes zu Wort und verrät, dass sie die Zeit als Spielerfrau zwischenzeitlich extrem überfordert habe.
"Eine Zeit für mich, wo ich schwer damit umgehen konnte, dass ich ihn mit Millionen Leuten teilen muss – Tag für Tag", gesteht sie offen.
Ihren Schilderungen nach habe der 40-Jährige über mehrere Wochen hinweg eher durch Abwesenheit geglänzt. "Vielleicht hatte ich da so eine Phase, wo ich ihn mehr gebraucht hätte."
Erst als die Konstellation nicht mehr auszuhalten gewesen sei, schlug Monika die Trennung auf Zeit und damit den Kurzzeit-Auszug des Nationalspielers vor.
Nur ein paar Wochen später folgte schließlich die romantische Aussprache, zwei Jahre später die Traumhochzeit und die Geburten der Töchter Maya und Ella. "Irgendwie hat der Weg uns wieder zusammengeführt", freut sich Monika über die Liebes-Reunion.
Mittlerweile sind die Dreifach-Eltern unzertrennbar und haben als Familie in Polen ihr Glück gefunden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa