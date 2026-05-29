Lukas Podolski offenbart Ehekrise mit Monika: "Haben wochenlang gestritten und nicht gesprochen"

Köln - Kaum hat Lukas Podolski (40) seine Karriere offiziell beendet, packt der Weltmeister von 2014 über düstere Stunden mit Ehefrau Monika aus.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Lukas Podolski und Ehefrau Monika zeigen sich extrem selten zusammen in der Öffentlichkeit. © IMAGO / Moritz Müller

Erst vor einer Woche hat die Klub-Legende des 1. FC Köln öffentlich gemacht, dass er seine Fußballschuhe ab sofort an den Nagel hängt und seine Zeit auf dem Platz vorbei ist.

Eine die ihm während seiner Karriere in den eigenen vier Wänden immer die Stange gehalten und das private Glück beisammen gehalten hat: Ehefrau Monika.

Mit der scheint es vor mehreren Jahren allerdings phasenweise ziemlich gekriselt zu haben, erklärt "Prinz Poldi" in seiner Netflix-Doku "Poldi".

Tatsächlich sollen abseits seiner spektakulären Rückkehr zu den Geißböcken 2009 dunkle Wolken über der Ehe aufgezogen sein. "Es gab Momente in Köln, wo wir uns ein paar Wochen auch mal nicht gesprochen haben, uns gestritten haben und ein paar Wochen nicht zusammen waren", stellt der 40-Jährige klar.

Demnach soll der öffentliche Hype rund um seinen Transfer derart überwältigend gewesen sein, dass sich das langjährige Ehepaar aus den Augen verloren hatte.