22.05.2026 19:27 Maach et joot, Prinz Poldi: Weltmeister von 2014 verkündet Karriereende

Lukas Podolski (40) beendet seine Karriere als Profifußballer. Der Weltmeister von 2014, der seit 2021 in Polen bei Gornik Zabrze spielt, hört in diesem Sommer auf.

Von Thomas Eßer, Jana Glose, Martin Kloth Köln/Zabrze - Lukas Podolski (40) beendet seine Karriere als Profifußballer. Der Weltmeister von 2014, der seit 2021 in Polen bei Gornik Zabrze spielt, hört in diesem Sommer auf.

Im Oktober 2024 wurde Lukas Podolski im Rahmen eines Abschiedsspiels beim 1. FC Köln verabschiedet. © Federico Gambarini/dpa "Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt", teilten Podolski und sein Club am Freitag auf Instagram mit. In einem Videoclip packt der Offensivspieler seine Sachen und lässt dort noch einmal seine Karriere Revue passieren. "So, Feierabend", sagt er am Schluss. Dann schließt er eine Tür, auf der in sechs Sprachen "Danke Fußball" steht. Am Samstag steht für Gornik Zabrze noch das letzte Ligaspiel gegen Radomiak Radom an, dabei dürfte Podolski gewürdigt werden. Lukas Podolski "Prinz Poldi" macht Ernst: Diesen Fußball-Klub will Lukas Podolski übernehmen Der 40-Jährige blickt auf eine beeindruckende Laufbahn mit der WM-Krönung in Brasilien zurück. Ausgebildet in der Jugend des 1. FC Köln feierte Podolski 2003 sein Profidebüt. Beim FC avancierte der in Polen geborene Stürmer schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten und seine offen kommunizierte Liebe zum Club aus der Domstadt. "Ich wollte immer ehrlich sein, der Junge von der Straße", sagte er mal über seine unnachahmliche Art.

"Unterhaltsam, niemals langweilig, immer das positive Lebensgefühl mit sich tragend" - Ex-Nationaltrainer Jogi Löw adelt Lukas Podolski

An der Seite von Kumpel Bastian Schweinsteiger (41) feierte Podolski bei der WM in Brasilien den größten Triumph seiner langen Karriere. © Andreas Gebert/dpa Im Juni 2004 debütierte Podolski für die deutsche A-Nationalmannschaft. Gemeinsam mit Kumpel Bastian Schweinsteiger (41) prägte er in den kommenden Jahren die DFB-Elf. Das Duo "Poldi" und "Schweini" stand stellvertretend für einen neuen Stil und frische Auftritte der deutschen Auswahl. "Er ist schon ein bisschen wie Köln: unterhaltsam, niemals langweilig, immer irgendwie das positive Lebensgefühl mit sich tragend. So hat er auch alle anderen angesteckt und mitgezogen", sagte Ex-Bundestrainer Joachim Löw (66) mal beim TV-Sender ProSieben über Podolski. "Und er war nahbar, bodenständig mit einer unglaublichen Empathie für die Menschen, für die Fans." Auf Vereinsebene zog es Podolski zum FC Bayern München. Mit dem deutschen Rekordmeister feierte er 2008 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Einer Rückkehr nach Köln folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe in Japan, Antalyaspor und schließlich Zabrze. Nach seinem Wechsel zu seinem Jugendverein hatte der Fußballer den Club aus seinem Geburtsland auf vielen Ebenen vorangebracht – sportlich, strukturell und durch sein Netzwerk. Im Dezember vergangenen Jahres erwarb der im nahegelegenen polnischen Gliwice (Gleiwitz) geborene Fußballer Anteile am Club und wurde so zum zweitgrößten Anteilseigner.

Lukas Podolski ist auch abseits des Fußballs aktiv