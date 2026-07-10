WM-Viertelfinale: In diesem Spiel glaubt Lukas Podolski an dickste Überraschung

Köln/Zabrze - Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada neigt sich dem Ende - aber wer schnappt sich am 19. Juli den Titel in New York? Für Weltmeister Lukas Podolski (41) ist die Crunchtime des Turniers auch die Zeit für eine dicke Überraschung!

Die magische Nacht von Rio! Zusammen mit Bastian Schweinsteiger (41, l.) feierte Lukas Podolski (41) 2014 den vierten WM-Titel für Deutschland. © Andreas Gebert/dpa

Fast auf den Tag genau vor zwölf Jahren hat sich "Prinz Poldi" mit der DFB-Elf zum verdienten Weltmeister gekürt - mittlerweile hat der 41-Jährige seine aktive Karriere beendet.

In einem Video auf TikTok hat die Klublegende des 1. FC Köln jetzt verraten wem er - insbesondere im Viertelfinale - bei der WM den ganz großen Wurf zutraut.

"Die Norweger kommen weiter. Die haben so nen' Hunger, so nen' Selbstvertrauen", ist sich der Unternehmer sicher.

Das hieße aber auch: Für Thomas Tuchel (52) und England ist in der Runde der letzten Acht Schluss. "Bei den Engländern weiß man ja, die kommen jetzt wieder in eine Phase rein, wo jeder sagt 'Jetzt kann das was werden' und dann scheitern sie doch."