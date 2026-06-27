Nach DFB-Desaster gegen Ecuador: Lukas Podolski spricht WM-Tacheles!

Köln/Zabrze (Polen) - Die WM in den USA, Mexiko und Kanada ist weiterhin DAS sportliche Thema in Fußball-Deutschland! Jetzt hat sich auch Lukas Podolski (41) in die Debatte um die DFB-Pleite gegen Ecuador eingemischt und seine knallharte Sicht der Dinge verraten.

Nach zwölf Pflichtspielsiegen in Folge hat die DFB-Elf zuletzt gegen Ecuador gepatzt. © Federico Gambarini/dpa

Spätestens seit Abpfiff gegen die Südamerikaner diskutieren 80 Millionen Bundestrainer darüber, was Julian Nagelsmann (38) alles hätte besser machen können.

Einer davon: Lukas Podolski!

In der TikTok-Liveshow "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" von Toni (36) und Bruder Felix Kroos (35) hat der Weltmeister von 2014 offen Tacheles gesprochen und erklärt, dass die Niederlage gegen Ecuador gar nicht mal so schlecht ist.

"Vielleicht ist so eine Niederlage mal gut. Mal auf die Fresse zu bekommen. Damit jeder mal sagt: Jetzt kommen wir mal runter."

Geht es nach der Klublegende des 1. FC Köln sei die Niederlage ein Wachmacher zur richtigen Zeit. "Vielleicht tut so eine Niederlage mal gut, damit jeder mal in seinem Zimmerchen nachdenkt. Vielleicht ist das Training jetzt anders gewesen und geht anders zur Sache."