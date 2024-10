Max Kruse lüftet pikantes Geheimnis der DFB-Stars: "Haben viele an dem Abend gemacht"

"Aber das haben ja viele gemacht. Auch in dem Hotel und auch an dem Abend", behauptete das einstige Offensivgenie. Die hätten sich allerdings cleverer dabei angestellt, gab er unverhohlen zu.

Max Kruse konnte im Nachhinein selbst nicht fassen, dass ihn eine Dummheit womöglich den Weltmeistertitel gekostet hat. © Joyn

Für den begnadeten Linksfuß war es übrigens nicht der erste Frauenbesuch auf DFB-Reisen. "Ich muss ehrlich sagen, ich habe das öfter gemacht", gestand er den anderen Kandidaten. Allerdings sei er dabei stets so schlau gewesen, die Ladys nicht direkt auf sein Zimmer kommen zu lassen, sondern sich mit ihnen in einem anderen Stockwerk zu treffen.

"In der Nationalmannschaft ist das so: Wenn du in einem Hotel bist, hast du die ganze Etage für dich. Und dann nimmst du einfach eine andere Etage. Statt den 6. den 2. Stock. Und sie checkt dann ein, und dann gehst du auch in den anderen Stock", erklärte der Wahlberliner die offenbar gängige Praxis.

Diese Nachlässigkeit sollte schließlich Konsequenzen haben, denn Hansi Flick (59) und Oliver Bierhoff (56) sind ihm auf die Schliche gekommen. Allerdings wurde Kruse nicht sofort rausgeworfen, was ihn im Nachhinein besonders ärgert. "Dann haben sie mich noch richtig gef****", beklagte er sich.

Max wurde nämlich erst kurz vor der WM 2014 in Brasilien aus dem vorläufigen Kader gestrichen und auch nicht nachnominiert, als sich Marco Reus (35) verletzte. Statt ihn als logische Alternative zu wählen, wurde Innenverteidiger Shkodran Mustafi (32) berufen. "Das wäre schon geil gewesen, Weltmeister zu werden", trauerte Max Kruse der verpassten Gelegenheit nach.