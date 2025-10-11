"Vermisse dich!": Weltmeister Lukas Podolski trauert um geliebtes Familienmitglied

Köln - Große Trauer bei Lukas Podolski (40): Der Weltmeister von 2014 muss sich für immer von einem geliebten Familienmitglied verabschieden. Seine Worte gehen ans Herz!

Fußball-Star Lukas Podolski (40) muss den Tod seiner Hundedame Holly verkraften. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der 40-Jährige ausgerechnet am Welthunde-Tag (10. Oktober) auf seinem Instagram-Kanal bekannt gab, ist seine treue Fellnase Holly gestorben. Viele Jahre war die Hündin ein Teil des Poldi-Rudels.

"Fast 15 Jahre an unserer Seite und nun mussten wir dich gehen lassen. Danke, dass du uns ausgewählt hast, Holly – wir werden dich immer in Erinnerung behalten und dich sehr vermissen", schreibt die Legende des 1. FC Köln zu dem sehr emotionalen Beitrag in englischer Sprache.

Der Abschied fällt ihm spürbar schwer: "Von einem Hochzeitsgeschenk zu einem Teil unserer Familie. Wir sind zusammen gereist – du hast uns treu begleitet und uns gelehrt, was Liebe ohne Worte wirklich bedeutet", erinnert sich Lukas an die gemeinsame Zeit zurück.

Dazu teilt er diverse Schnappschüsse mit seinen rund 5,7 Millionen Followern.