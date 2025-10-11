"Vermisse dich!": Weltmeister Lukas Podolski trauert um geliebtes Familienmitglied
Köln - Große Trauer bei Lukas Podolski (40): Der Weltmeister von 2014 muss sich für immer von einem geliebten Familienmitglied verabschieden. Seine Worte gehen ans Herz!
Wie der 40-Jährige ausgerechnet am Welthunde-Tag (10. Oktober) auf seinem Instagram-Kanal bekannt gab, ist seine treue Fellnase Holly gestorben. Viele Jahre war die Hündin ein Teil des Poldi-Rudels.
"Fast 15 Jahre an unserer Seite und nun mussten wir dich gehen lassen. Danke, dass du uns ausgewählt hast, Holly – wir werden dich immer in Erinnerung behalten und dich sehr vermissen", schreibt die Legende des 1. FC Köln zu dem sehr emotionalen Beitrag in englischer Sprache.
Der Abschied fällt ihm spürbar schwer: "Von einem Hochzeitsgeschenk zu einem Teil unserer Familie. Wir sind zusammen gereist – du hast uns treu begleitet und uns gelehrt, was Liebe ohne Worte wirklich bedeutet", erinnert sich Lukas an die gemeinsame Zeit zurück.
Dazu teilt er diverse Schnappschüsse mit seinen rund 5,7 Millionen Followern.
"Vermisse dich": Lukas Podolski trauert um Labradordame Holly
Einige zeigen die Labradordame als Welpen, auf anderen Aufnahmen kuschelt der Star-Kicker mit seiner Hündin und auf einem weiteren Bild sieht man Holly sogar in einem Trikot ihres Herrchens.
Viele Promis, Fans und Fußballkollegen nehmen in der Kommentarspalte Anteil an Poldis Trauer und hinterlassen neben etlichen Herz-Emojis auch liebevolle Beileidsbekundungen. "Erinnert euch an die schöne Zeit" oder "Euer Verlust tut mir so leid", heißt es darin etwa.
Auch Moderatorin Sophia Thomalla (36) und Back-Queen Saliha Öczan (37, "Sallys Welt") drücken der Familie über das soziale Medium ihr Mitgefühl aus.
Einige Stunden später machte Podolski in seiner Story noch einmal deutlich, wie groß die Trauer um seinen verstorbenen Vierbeiner ist. Zu einem Foto vom Halsband der Labradordame und zwei Spielzeugen schrieb er: "Vermisse dich".
