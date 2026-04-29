Mick Schumacher offenbart Privates: Darunter leidet er in Amerika
Vereinigte Staaten von Amerika - Bislang hat sich der mutige Karriereschritt von Mick Schumacher (27) nach Amerika noch überhaupt nicht ausgezahlt. Der Rennfahrer plagt sich seitdem außerdem mit einer absolut menschlichen Sache herum.
Eigentlich war der Nachwuchs von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) über den großen Teich gewechselt, um dort die IndyCar-Serie aufzumischen.
Zwei Monate später steht der 27-Jährige allerdings weiterhin mit leeren Händen und einer persönlichen Herausforderung da.
Denn: Der Rennfahrer schlägt sich in den USA mit Heimweh herum. Ein Rückzieher kommt für ihn aber trotzdem nicht infrage. "Amerika ist aktuell der Ort, an dem ich meine Arbeit habe und Rennen fahren kann. Deshalb muss ich auch hierbleiben", erklärt er im Gespräch mit RTL.
Dennoch fehle ihm sein gewohntes Umfeld in Europa - insbesondere seine Wahlheimat Genf.
"Die USA sind ganz anders: sehr groß, weite Distanzen, man ist viel unterwegs. Ich meine, ich könnte aus der Schweiz innerhalb von zwei Stunden in Deutschland sein. Hier müsste ich jetzt elf Stunden im Flieger sitzen."
Mick Schumacher denkt offen über Comeback in der Formel 1 nach
Allen Widersprüchen zum Trotz gibt der 27-Jährige aber weiterhin Vollgas, will sich in der hart umkämpften IndyCar-Serie durchbeißen und eines Tages die Früchte seiner harten Arbeit davontragen.
Auch wenn er hier und da an ein Comeback in der Formel 1 nachdenkt! "Wenn noch einmal eine Option aufkommen würde, würde ich natürlich nicht Nein sagen. Das ist auf jeden Fall so."
Tatsächlich stellt der ehemalige Haas-Pilot aber auch klar, dass er gerne an seine Zeit in der Formel 1 zurückdenkt.
"Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich mich nicht auch immer mal wieder in die Formel-1-Zeiten zurückversetze und daran denke, wie es war, damals zu fahren", gesteht er offen und ehrlich.
Der Sohn von "Schumi" kam 2021 in die Königsklasse des Motorsports und wurde 2023 durch Landsmann Nico Hülkenberg (38) ersetzt.
Titelfoto: Michael Conroy/AP/dpa