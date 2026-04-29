Mick Schumacher offenbart Privates: Darunter leidet er in Amerika

Vereinigte Staaten von Amerika - Bislang hat sich der mutige Karriereschritt von Mick Schumacher (27) nach Amerika noch überhaupt nicht ausgezahlt. Der Rennfahrer plagt sich seitdem außerdem mit einer absolut menschlichen Sache herum.

Mick Schumacher ist nach seinem Wechsel in die IndyCar-Serie noch immer nicht richtig angekommen. © Bradley Collyer/Press Association/dpa

Eigentlich war der Nachwuchs von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) über den großen Teich gewechselt, um dort die IndyCar-Serie aufzumischen.

Zwei Monate später steht der 27-Jährige allerdings weiterhin mit leeren Händen und einer persönlichen Herausforderung da.

Denn: Der Rennfahrer schlägt sich in den USA mit Heimweh herum. Ein Rückzieher kommt für ihn aber trotzdem nicht infrage. "Amerika ist aktuell der Ort, an dem ich meine Arbeit habe und Rennen fahren kann. Deshalb muss ich auch hierbleiben", erklärt er im Gespräch mit RTL.

Dennoch fehle ihm sein gewohntes Umfeld in Europa - insbesondere seine Wahlheimat Genf.

"Die USA sind ganz anders: sehr groß, weite Distanzen, man ist viel unterwegs. Ich meine, ich könnte aus der Schweiz innerhalb von zwei Stunden in Deutschland sein. Hier müsste ich jetzt elf Stunden im Flieger sitzen."