Mick verliert, Gina strahlt: Schumacher-Familientreffen bei Rennen in Texas

Arlington (USA) - Schumacher -Familientreffen mitten in Texas (USA): Während Mick (27) beim letzten IndyCar-Rennen im Cockpit ein wahres Debakel erlebte und erst als Letzter ins Ziel kam, strahlte Schwester Gina (29) an der Seitenlinie mit der Sonne um die Wette.

Gina Schumacher (29) ist zwar eigentlich passionierte Westernreiterin, hat aber offenbar auch am Rennsport ihren Spaß. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Gemeinsam mit Ehemann Iain Bethke besuchte die passionierte Westernreiterin ihren Bruder beim Rennen in Arlington. Bilder von ihrem ersten Ausflug zur IndyCar-Serie postete die 29-Jährige nun auf ihrem Instagram-Kanal.

"Der März war ein geschäftiger Monat, der mir das Herz höher schlagen ließ! Ich habe es geliebt, Zeit auf der Rennstrecke zu verbringen und mein erstes IndyCar-Erlebnis zu genießen", schreibt Gina zu den Schnappschüssen.

Weniger euphorisch dürfte hingegen Mick sein. Der 27-jährige Ex-Formel-1-Pilot erlebt seit seinem Debüt am 1. März echte Horror-Wochen in der amerikanischen Rennserie.

Bei seiner Premiere in St. Petersburg (Florida) schied Schumacher nach einem Auffahrunfall unverschuldet schon in der ersten Runde aus, beim zweiten Rennen in Avondale (Arizona) verlor er wegen einer Boxenstopp-Panne viel Zeit und landete nur auf dem 18. Platz. In Arlington erhielt er schließlich eine frühe Durchfahrtsstrafe, crashte und drehte sich obendrein noch.