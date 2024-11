Nach Formel-1-Abschied: Hier fährt Mick Schumacher ab nächster Saison!

Köln - Rennfahrer Mick Schumacher (25) hat nach seinem vermeintlich endgültigen Abschied von der Formel 1 Klarheit, wo er nächste Saison an den Start gehen wird. Der Sohn von Renn-Legende Michael Schumacher (55) steigt in der kommenden Saison wieder in der Langstrecken-WM für das französische Alpine-Team ins Cockpit.