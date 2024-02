Start der Rennsaison 2024: Ist nun Mick Schumachers Beziehung in Gefahr?

Köln - Mick Schumacher (24) zeigte sich beim "Ball des Sports" erstmals gemeinsam mit Freundin Laila Hasanovic (22) in der Öffentlichkeit und legte gleich einen Mega-Auftritt hin. Doch nun droht sein voller Terminkalender die frische Liebe zu belasten.

Mick Schumacher (24) und Laila Hasanovic (22) zeigten sich beim "Ball des Sports" in Frankfurt erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit und zogen prompt alle Blicke auf sich. © Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/dpa

Denn für den Sohn von Formel 1-Legende Michael Schumacher (55) beginnt am kommenden Wochenende eine neue Saison in Doppelfunktion.

Während der 24-Jährige in der Formel 1 weiterhin als Ersatzpilot für Mercedes im Einsatz ist, fährt er parallel dazu in der Langstrecken-WM für das Alpine-Team. Beide Rennligen starten am Samstag (2. März).

Damit ist klar: Mick wird in den kommenden Wochen und Monaten viel unterwegs sein müssen.

"Es ist einer der größten Rennkalender, die ich bislang hatte", sagt der selbstbewusste Rennfahrer nun auch gegenüber RTL. Und er versichert: "Ich bin bereit dafür und habe mich mental darauf eingestellt, dass dieses Jahr extrem anstrengend wird."