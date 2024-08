Toni Kroos tobt nach Vorfall beim Gassigehen: "Hätte dem eine geklatscht!"

Genießt seine Zeit als Ex-Fußballer, einen Vorfall beim Gassigehen in Köln fand Toni Kroos (34) zunächst aber gar nicht lustig. (Archivbild) © Frank Augstein/dpa

Der Vorfall liegt laut des Weltmeisters von 2014 schon einige Tage zurück. Als Kroos mit den Hunden gerade einen anderen Gassi-Gänger getroffen hatte und die Hunde friedlich miteinander spielten, näherte sich plötzlich ein Jogger.

"Ich dachte dann erst mal okay, der geht da jetzt ganz gechillt an uns vorbei, doch plötzlich ging der so komisch in die Hocke und zog ein Pfefferspray", schilderte Toni seinem Bruder die bizarre Situation.

"Der hat sich schon bereit gemacht, meinen Hunden eine volle Ladung zu verpassen, falls die ihn attackieren, dabei haben die den mit dem Arsch nicht angeguckt", versicherte der 34-Jährige.

Die Situation habe ihn dann richtig wütend gemacht. "Wenn der das gemacht hätte, Alter, dem bin ich dann fast hinterher und hätte dem eine geklatscht. Dann hätte der sein Pfefferspray wirklich gebraucht", tobte der ehemalige Real-Madrid-Star.

Sein Bruder Felix hatte dazu eine ganz eigene, nicht wirklich ernst gemeinte Theorie: "Du, ich glaube, der war gar nicht wegen deiner Hunde so ängstlich. Der hatte Angst vor dir, wegen deiner komischen Frisur."