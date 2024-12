Toni Kroos zieht sich aus Öffentlichkeit zurück: "Möchte mich nicht in Zeitungen sehen"

Köln - "Irgendwann ist dann auch mal gut." So begründet Ex-Fußball-Profi Toni Kroos (34) seine Ankündigung, sich in den kommenden Monaten vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen.

Ex-Fußball-Profi Toni Kroos (34) hat nach vielen Projekten und Terminen direkt nach seiner Karriere eine vorübergehende Pause von der Öffentlichkeit angekündigt. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Der einstige Nationalspieler will nach turbulenten Monaten mit vielen öffentlichen Auftritten eine vorübergehende Pause einlegen.

Das kündigte Kroos in seinem eigenen Podcast "Einfach mal Luppen" mit seinem Bruder Felix (33) an: "Ich möchte mich in den nächsten Monaten nicht unbedingt groß in Zeitungen sehen oder zitiert wissen. Das war jetzt einfach dauerhaft so. Deswegen habe ich auch Einladungen und Anfragen für die nächsten Monate abgesagt", erklärte Toni.

Konkret will der dreifache Familienvater bis mindestens Mitte März offenbar lieber etwas zur Ruhe kommen und mehr sein Privatleben genießen. Der 34-Jährige wohnt bereits seit mehreren Jahren in einer Villa im noblen Kölner Stadtteil Hahnwald.

Im Sommer hatte Kroos seine Profi-Karriere nach der Heim-Europameisterschaft beendet. Direkt im Anschluss hatte er sich zahlreichen Projekten gewidmet: Unter anderem betreibt er eine eigene Stiftung und zuletzt hatte er gemeinsam mit einem Influencer eine eigene Hallenfußball-Liga namens "Icon League" gegründet.

"Wer mich in meinen Grundeinstellungen kennt, der weiß, dass das eigentlich nie von mir so gesucht ist. Egal, was man sagt: Es wird präsent und breit aufgenommen, was auch in Ordnung ist", so der ehemalige Real-Madrid-Spieler über die Folgen seiner Aktivitäten und Auftritte.