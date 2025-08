Sorge um Uli Hoeneß: FCB-Ehrenpräsident in Klinik gebracht

Alles in Kürze

Uli Hoeneß (73) musste bei einem Benefizturnier ins Krankenhaus gebracht werden. © Felix Hörhager/dpa

Wie Bild berichtet, habe Hoeneß am Benefiz-Golfturnier "Green of 18" in der Nähe von Bonn teilgenommen.

Am frühen Abend sei der 73-Jährige dann per Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Grund für den Klinikaufenthalt war offenbar eine geplatzte Ader, Hoeneß gehe es den Umständen entsprechend aber gut. Er konnte die Klinik noch am Abend verlassen und in sein Hotel zurückkehren.