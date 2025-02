Uli Hoeneß hat den Mund zu voll genommen! Bayern-Patron nimmt Aussage zurück

München - Ende vergangenen Jahres hatte Uli Hoeneß (73) noch großspurig ein Versprechen abgegeben, dass der FC Bayern in dieser Saison Meister werde. Nun hat er diese Aussage einkassiert.

Uli Hoeneß (73) ist plötzlich nicht mehr so sicher, dass der FC Bayern den Meistertitel holt. © Angelika Warmuth/dpa

"Das muss ich jetzt einschränken, weil die Leverkusener stärker sind als erwartet", sagte der Münchner Ehrenpräsident im "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks. "Das sind die Einzigen, die uns richtig ärgern und auch weiter ärgern werden."

Sechs Punkte trennen Bayer und Bayern aktuell in der Tabelle. Am 15. Februar muss der Rekordmeister zum Auswärtsspiel nach Leverkusen. Im Hinspiel hatte der amtierende Meister den Münchnern in der Allianz Arena ein 1:1 abgerungen.

Im Rahmen eines Gesprächsforums im November hatte Hoeneß gesagt: "Was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft!"

Sorgen bereiten dem 73-Jährigen die vielen Gegentore. Erst kürzlich kassierten die Bayern Zuhause gegen Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel drei Treffer gegen sich.